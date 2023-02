GF Vip: chi resterà nella Casa tra gli ex?/ Martina può continuare, Matteo invece…

La rivolta degli ex al GF Vip: chi resterà come concorrente ufficiale?

Al Grande Fratello Vip è sempre tempo di verdetti, tra nomination velenose e decisioni piuttosto attese. A tenere banco nelle ultime ore è una fazione particolare all’interno della Casa del GF Vip, ovvero quella degli ospiti. Quest’ultimi sono stati scelti con un obiettivo ben preciso oltre che secondo una caratteristica comune: quella di essere ex di alcuni dei concorrenti presenti nella casa. Le vecchie fiamme in questione sono Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante.

Gli “ex” al GF Vip potrebbero conoscere le proprie sorti nel corso della prossima puntata; dopo diverse settimane di permanenza nella Casa con dinamiche per nulla banali non è per nulla scontata la loro esclusione dal cast. Infatti, nelle ultime ore sembra sempre più plausibile la scelta della produzione di confermare alcuni di loro, se non tutti. Chiaramente, come quando si tratta di televoto o nomination, ci sono sempre favoriti e sfavoriti: il tutto verte principalmente sull’incisività che Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante sono riusciti ad avere nel corso di questa breve esperienza.

Gli “ex” ospiti al GF Vip: Martina Nasoni favorita per la permanenza, Matteo Diamante destinato all’esclusione

A proprio modo, ognuno degli “ex” presenti come ospiti al GF Vip ha avuto la propria ragion d’essere all’interno del reality, soprattutto nel relazionarsi con le vecchie fiamme. Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, è da considerare come la più neutrale nel toto permanenza. Il suo rapporto con Luca Onestini è sembrato più volte pronto a volare nuovamente sulle ali dell’amore; la cosa però tarda a sbocciare e la sua possibile permanenza risulta forse la più enigmatica.

Diverso il caso di Martina Nasoni: il suo ingresso nella casa è stato inizialmente ben accolto dal suo ex, Daniele Dal Moro. Sono bastate poche ore alla coppia per trovare buoni motivi per scontrarsi, con la complicità di Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana ha un rapporto piuttosto intimo con il veneto, circostanza che ha infiammato non poco la gelosia di Martina Nasoni. Tale tema potrebbe bastare come giustificazione alla sua permanenza, passando così da ospite momentanea a concorrente ufficiale. Al ribasso invece le quotazioni di Matteo Diamante; salvo qualche battibecco futile con Luca Onestini e un rapporto sincero e tranquillo con la sua ex Nikita Pelizon, il suo ruolo nella casa tra gli ospiti è stato forse il più marginale. Ne consegue che, nel novero degli sfavoriti per la permanenza come concorrente ufficiale, il suo nome sia quello più quotato.











