GF Vip, chi sarà il preferito tra Antonino, Oriana, Nikita e Antonella?/ I sondaggi

GF Vip, chi sarà il preferito del pubblico? I sondaggi parlano chiaro

Questa settimana il televoto del Grande Fratello Vip 2022 è in positivo e decreterà chi sia il preferito del pubblico. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon tutti protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show.

I primi sondaggi cominciano a comparire sul web e sono molto chiari nel risultato. Oriana Marzoli è la preferita del pubblico con la maggior percentuale di voti; segue Nikita Pelizon con un buon risultato, subito dopo Antonino Spinalbese al terzo posto; ultima nei sondaggi risulta essere Antonella Fiordelisi. Ovviamente si tratta di prime proiezioni che non necessariamente rispecchiano il volere dei telespettatori da casa. Caso emblematico è stato quello della schermidora votata come preferita, nonostante i sondaggi sul web davano per vincitrice l’influencer spagnola. Si ribalterà la situazione anche in questo caso?

GF Vip, San Valentino disastroso nella casa: pubblico deluso?

San Valentino è passato da due giorni ormai, ma nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sembra non essere mai entrato. I concorrenti del reality show non hanno vissuto la festività all’insegna dell’amore, deludendo le aspettative del pubblico.

Lite furiosa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che hanno vissuto molto male la serata. Nessun bacio tra Ivana Mrazova e Luca Onestini tanto atteso dai fan. I due si sono comportati come buoni amici, ma non c’è stato nessun avvicinamento sentimentale. Gli unici a dare soddisfazione sono stati Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ai quali si aggiungono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Gli “Oriele” inaspettatamente hanno passato una romantica serata di San Valentino, finendo a dormire insieme. Gli “Incorvassi” hanno fatto sognare tutti i fan con una scena alla Romeo e Giulietta e un lungo bacio d’amore.

