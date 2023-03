GF Vip chi verrà eliminato Nikita, Sarah, Tavassi, Donnamaria o Antonella/ I sondaggi

Chi si salverà tra Nikita, Antonella, Donnamaria, Sarah Altobello e Tavassi? I risultati

I nominati di questa settimana sono Nikita, Antonella, Donnamaria, Sarah Altobello e Tavassi. Sul web circolano già i primi sondaggi su chi si vuol salvare tra i cinque concorrenti al televoto. Nel corso del Grande Fratello Vip 2022 sono già stati svelati tre biglietti di ritorno in possesso di Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello. Solo uno tra i concorrenti entrati a dicembre potrebbe avere l’ultimo, ovvero: Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Milena Miconi.

I risultati dei primi sondaggi sul web sono abbastanza netti: il meno votato sembra essere Edoardo Donnamaria in tutti i casi. Negli ultimi tempi, in effetti, il volto di Forum ha perso sempre più consensi a causa delle dinamiche altalenanti venutesi a creare con Antonella Fiordelisi. Il Van-gate con tanto di palpatina alla Murgia, sembra aver penalizzato ulteriormente il vippone. Sarà davvero lui ad abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Luca Salatino ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022 a dicembre, ma continua a seguire le dinamiche del reality show da fuori. In occasione di un’intervista a Tvpertutti.it, ha svelato chi secondo lui merita di vincere questa edizione: “Chi vincerà? Secondo me, Tavassi… – ha svelato – una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…”

L’ex concorrente del GF Vip ha poi stroncato la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Io sono sempre stato un ragazzo che ha cercato di spronarli e di credere in questa storia, anche perché lì dentro succedono tante cose che magari ti fanno perdere l’attenzione su quello che stai vivendo. Loro magari si lasciano prendere da magari un po’ di gelosia e da una cavolata… ti dico la verità, oggi la vedo difficile che possano avere una storia fuori, li ho sempre supportati ma non lo so. Sembra più un amore e odio, a volte quasi più odio… ecco”.

