GF Vip: chi verrà eliminato tra Andrea, Giaele, Daniele e Nikita/ I sondaggi

GF Vip, chi verrà eliminato tra i quattro concorrenti? I primi sondaggi sul web

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 i concorrenti ad andare in nomination sono stati quattro: Andrea Maestrelli, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Rimangono solo due biglietti di ritorno tra i ‘vipponi’ entrati a dicembre (Andrea Maestrelli e Milena Miconi), ma chi verrà eliminato dal reality show?

Questa volta il voto sarà in positivo, quindi, il pubblico dovrà votare chi intende salvare tra i concorrenti nominati. Sul web iniziano a circolare già i primi sondaggi e il risultato sembra piuttosto netto. A lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe essere Andrea Maestrelli. Il ‘vippone’ è entrato in corsa e si è distinto per la sua educazione e gentilezza verso gli altri inquilini. Purtroppo, però, non ha creato molte dinamiche all’interno della casa motivo per cui il pubblico potrebbe decidere di eliminarlo dal gioco.

GF Vip, Daniele Dal Moro abbandona la casa? La confessione a Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro è tra i nominati di questa settimana, e potrebbe uscire dalla casa a seconda dei risultati del televoto. Negli ultimi giorni, però, il bel veronese ha accusato problemi di salute che potrebbero compromettere il suo percorso al Grande Fratello Vip 2022.

Di fatto, l’ex tronista ha rivelato a Oriana Marzoli che se la sua situazione fisica non migliora potrebbe essere costretto ad abbandonare il reality show. Come riporta Biccy, Dal Moro ha dichiarato: “Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì mi sento male te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta. Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco! Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco.”

