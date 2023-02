GF Vip, chi verrà eliminato tra Antonella, Antonino, Nikita e Micol?/ I sondaggi

GF Vip, quale concorrente il web vorrà salvare? I sondaggi sono aperti

Nella puntata di ieri del 20 febbraio, si sono svolte le eliminazioni tra ben sei concorrenti. A risultare la meno votata del Grande Fratello Vip 2022, è stata Sarah Altobello che ha dovuto abbandonare la casa. Tuttavia, l’influencer pugliese ha trovato il biglietto di ritorno ed è potuta rientrare tra le mura di Cinecittà.

Questa volta, al televoto sono finiti quattro concorrenti che si giocheranno la possibilità di rimanere in gioco: Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Uno di loro abbandonerà per sempre la casa, ma chi sarà lo sfortunato? Sul web sono già in corso i primi sondaggi su chi si vuol salvare tra questi protagonisti indiscussi del reality show. I risultati non sono ancora arrivati, ma le votazioni social sono iniziate e, spesso, hanno coinciso con il volere del pubblico da casa.

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha preso dei provvedimenti nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Il conduttore ha deciso di decurtare la cifra della spesa a disposizione dei ‘vipponi’, per punirli di alcuni comportamenti scorretti all’interno della casa.

A questo proposito è intervenuta Guendalina Tavassi che si è scagliata contro gli autori del GF Vip: ”

Ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri ;

; Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento;

Ignora le coppie carine e belle per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità ;

; Non mostra un momento bellissimo e pieno di emozioni, come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol.

Siete voi a mandare il messaggio che servono le liti per essere protagonisti! Se volete un altro GF iniziate a cambiare voi!” scrive Guendalina su Instagram.

