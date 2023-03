GF Vip: Chiara Rabbi smonta le accuse di Davide/ “Io gelosa? La verità verrà fuori…”

Nuovo atto dello scontro a distanza tra Chiara Rabbi e Davide Donadei al GF Vip

Le ingerenze esterne continuano a far discutere al GF Vip; nelle ultime puntate è tornato con prepotenza il tema delle vecchie relazioni in particolare per Davide Donadei. La sua ex fidanzata Chiara Rabbi aveva infatti commentato con ironia sui social il particolare rapporto di amicizia tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato, il tutto riportato proprio in chiusura di puntata. La situazione è poi sfuggita di mano al diretto interessato, che si è scagliato contro Edoardo Tavassi in preda ad una crisi di nervi sul tema.

Nelle ore successive Davide Donadei ha chiarito la sua posizione, motivando la sua reazione essenzialmente come dovuta ad una ferita ancora aperta. Inoltre, ha rincarato la dose nei confronti della sua ex fidanzata Chiara Rabbi alludendo nuovamente alle accuse di gelosia. Tale fattore, oltre ad essere stato a suo dire motivo di rottura la scorsa estate, sarebbe anche il movente alla base del tweet della sua ex, forse indispettita proprio nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Chiara Rabbi rispedisce al mittente le accuse di gelosia: “Davide è fatto così, preferisco non…”

Chiaramente, le nuove accuse di gelosia non sono passate inosservate a Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei: nel corso di un’intervista per il portale Tvpertutti, ha voluto infatti esprimersi sulla questione. “Continua a raccontare cose già dette altre volte contraddicendosi: preferisco non aggiungere altro perché le cose escono sempre fuori. Mi dispiace ancora una volta che millanti una mia gelosia inesistente nei riguardi di Antonella, pur di giustificare un mio comportamento: però ci sta, è fatto così”.

Chiara Rabbi svela dunque come, dal suo punto di vista, le accuse di gelosia paventate a più riprese da Davide Donadei non corrispondano al vero: “Sta facendo i conti senza l’oste perché da parte mia questo bisogno non esiste… Non posso che augurargli semplicemente il miglior percorso lì dentro senza continuare a parlare di una storia finita”. In chiusura, ha poi specificato di non aver gradito la sfuriata nei confronti di Tavassi quasi in sua difesa: “Ad una domanda che è stata posta ha reagito come se gli toccassero qualcosa di importante: io non sono più roba sua e mi è sembrata più un’auto difesa personale.











