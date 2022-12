GF Vip choc, Antonino in Casa anche se positivo al Covid?/ Retroscena Giaele: “quella volta che stavi male…”

GF Vip 2022, retroscena choc: la confessione di Giaele De Donà sul Covid

Emerge un clamoroso retroscena sui casi di Covid al Grande Fratello Vip 2022. È ormai risaputo, infatti, che numerosi concorrenti sono stati contagiati dal virus e sono stati prontamente isolati: i primi furono Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini e, a seguire, Wilma Goich e Alberto De Pisis. Ora tutti quanti hanno superato il periodo della quarantena e sono stati reintegrati nel gruppo (l’ultimo è stato proprio De Pisis, tornato in gioco pochi giorni fa). Tuttavia piomba sul reality un’ombra pesantissima.

A scatenare il putiferio è un video, circolante sul web, di una chiacchierata tra Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. In quell’occasione si sente Giaele pronunciare la seguente frase, rivolgendosi ad Antonino: “Quella volta che avevi il Covid… aspetta dai raccontiamo, faceva troppo ridere. Quella volta che avevi il Covid e stavi male…“. Il video non è stato censurato e, come inevitabile che sia, ha fatto subito il giro del web: Spinalbese è risultato positivo ed è rimasto dentro la Casa di Cinecittà senza essere isolato come gli altri?

Antonino positivo al Covid nella Casa? Sul web scoppia la bufera

Durante i giorni più critici al Grande Fratello Vip 2022, quando i primi concorrenti erano stati isolati, molti altri hanno lamentato malessere fisico, febbre e sintomi riconducibili al virus. E tra questi c’era anche Antonino Spinalbese. L’ex di Belén, in particolare, aveva ammesso di non sentire più i sapori sebbene avesse fatto il tampone e fosse risultato negativo. Ora questa dichiarazione di Giaele scoperchia un vero e proprio vaso di Pandora: l’hairstylist ha realmente avuto il Covid? E, nonostante ciò, il reality ha sorvolato e l’ha tenuto in Casa?

Su Twitter la vicenda fa parecchio discutere e sono numerosi i commenti degli utenti a riguardo. “GIAELE CHE SPILLA CHE ANTONINO AVEVA IL COVID ED È RIMASTO IN CASA QUEL PERIODO, MA CHE CIRCO” commenta un utente. Ma le interazioni sono molteplici: “Raga, Giaele ha detto che Nino aveva il covid quando é stato male, come pensavamo. Quindi realmente lo hanno tenuto in casa anche se era positivo“. Lo stupore è generale e di certo non si placherà nelle prossime ore: il Grande Fratello Vip 2022 darà spiegazioni a riguardo?

“Quella volta che tu avevi il covid” GIAELE CHE SPILLA CHE ANTONINO AVEVA IL COVID ED È RIMASTO IN CASA QUEL PERIODO, MA CHE CIRCO#gfvippic.twitter.com/dRTkzuLMPb — soleilandia ☀ (@sisonokevin) December 1, 2022

Raga, Giaele ha detto che Nino aveva il covid quando é stato male, come pensavamo.

Quindi realmente lo hanno tenuto in casa anche se era positivo#gintonic — Giada 🐝❤🖤 ~ Campionessa d’Italia (@giada_196) December 1, 2022

Giaele ha appena spillato che Antonino aveva il Covid ma è rimasto nella casa… #gfvip pic.twitter.com/ZEIy8JRiXx — L͎alι (@lalijustlali) December 1, 2022













