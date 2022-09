GF vip choc, Cristina Quaranta sviene in diretta/ Il video é virale

Grande Fratello vip 7, Cristina Quaranta si sente male in diretta: le immagini choc

Si registrano atti di inquietudine tra le mura della Casa del Grande Fratello vip 7 in corso, con Cristina Quaranta che diventa protagonista di un inaspettato svenimento nel mezzo della diretta TV in onda sulle reti Mediaset e in streaming su Mediaset infinity. Nessuna scena montata ad arte, purtroppo, a differenza di come si possa pensare tra i telespettatori più scettici.

L’ex volto di Non é la Rai e ora tra i concorrenti più dinamici e amati del rinnovato Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste a bordo campo Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ha perso i sensi nelle ore della diretta del reality, accasciandosi a terra, destando così il panico generale nei coinquilini vip della Casa più spiata d’Italia. “Aiuto, aiuto, aiuto… Tiriamola su subito, Grande Fratello!” si sente urlare improvvisamente come un frastuono piombato tra le mura della Casa dei GF vip, con le fauci spalancate dal terrore di Antonella Fiordelisi e Elenoire Ferruzzi, che grida “Oddio”. Grazie all’intervento della produzione del Grande Fratello vip, intanto, Cristina Quaranta sarebbe rientrata nel gioco dei vipponi come concorrente e non ci é dato sapere ancora cosa abbia accusato per certo la gieffina vip.

Tuttavia, così come segnalato dai telespettatori attivi del GFVIP nel web, Cristina Quaranta avrebbe avvertito delle forti fitte localizzate all’addome, o meglio all’altezza dello stomaco, e si sarebbe sentita male prima di accasciarsi a terra.

La preoccupazione generale generatasi sulle condizioni di salute della concorrente gieffina ed ex volto Rai sospinge ora il web ad avanzare una richiesta di aggiornamenti sul conto della GF vip, rimasta vittima del malore finito per diventare virale in un video postato sui social, in queste ore.

Che Cristina Quaranta possa giungere alla scelta di ritirarsi dal reality show, GFVIP, di Canale 5? Chissà. Al momento si attendono riscontri da parte della diretta interessata sulle sue condizioni di salute generale, che potrebbero rivelarsi compromesse dato lo stress che i vipponi sortiscono con l’essere spiati dalle telecamere, H24.













