Gf vip, Clarissa ci prova con Basciano?/ Lei replica a Sophie: “Mai contro di te”

Grande fratello vip 6, Clarissa Sélassié ammicca ad Alessandro Basciano? Esplode il gossip

Il Grande fratello vip 6, conclusosi lo scorso 14 marzo 2022 su Canale 5, con la vittoria schiacciante a suon di record storico di Jessica Sélassié, continua a far rumore con un gossip esploso su quello che sembra essere un nuovo triangolo della Casa, post-reality. Si parla della coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano -che si ritrova ora compromessa dalla princess single Clarissa Sélassié- che stando ad alcune dichiarazioni aspre rilasciate dall’ex Uomini e donne in una nuova intervista di coppia con Basciano, avrebbe ammiccato al fidanzato ex Temptation island. Le dichiarazioni in questione sono riprese dal giornale diretto dal conduttore del reality, Alfonso Signorini, Chi magazine, e nell’intervento che taccerebbe Clarissa di avances al bell’Alessandro e alle spalle di Sophie, quest’ultima nel dettaglio fa sapere che Clarissa si sarebbe avvicinata con fare sospetto a lui, in occasione della diretta finale del reality, mostrandogli i vari cambi d’abito pensati per l’evento che di lì a poco avrebbe decretato il trionfo della sorella, Jessica Sélassié. Ma non è tutto, perché inoltre Clarissa -a detta di Sophie e Alessandro intervistati da Chi- avrebbe superato il limes con l’aitante ex gieffino, a suon di : “Vuoi il mio numero… tanto lo so che a breve sarai single”. Che Clarissa sia una minaccia per la coppia di fidanzati vip?

Clarissa Sélassié replica a Sophie Codegoni, su Alessandro Basciano dopo il Grande fratello vip 6

A rispondere alla curiosità generale, che prevedrebbe l’insorgenza di un nuovo triangolo targato Grande fratello vip 6, ci pensa la diretta interessata Clarissa Sélassié. L’occasione della replica è un intervento tra le Instagram stories, dove nel dettaglio l’anima blonde delle princess etiopi (che alla finale del Gf vip 6 ha dedicato al pubblico una cover Pop sulle note di Love you like a love song di Selena Gomez & The Scene, ndr), tiene a chiarire la sua posizione, rispetto al sospetto che matura Sophie Codegoni, ovvero che lei voglia soffiarle Alessandro Basciano: “Ci tengo a dirvi che non mi sono mai esposta contro Sohie, l’ho sempre supportata”. Poi la princess prosegue contestando che dalla parte della famiglia Codegoni, invece, lei abbia ricevuto degli attacchi piuttosto aspri, dei colpi bassi (sarà vero?). E non solo. Poi, la princess bionda del trio Sélassié rimarca di tenere molto al rapporto stretto con Sophie Nella Casa, che lei considera un’amicizia importante, e spera che la Codegoni e Alessandro Basciano possano smentire le dichiarazioni “incriminate” che la darebbero della “terza incomode”, rese pubbliche su Chi magazine, a loro nome.

Che Sophie e Alessandro possano presto replicare a Clarissa? Staremo a vedere.

