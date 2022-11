GF Vip: Clizia Incorvaia difende sua sorella Micol/ “Donne che odiano altre donne…”

Al Grande Fratello Vip 2022, Micol Incorvaia, ha subito numerose critiche da tutte le donne della casa: “Fa schifo…”

Al Grande Fratello Vip 7 pare che i concorrenti si siano già dimenticati del caso Marco Bellavia e, di certo, non ne hanno fatto tesoro! Tra i nuovi concorrenti entrati in corsa infatti, uno starebbe sollevando numerose critiche dai suoi inquilini. Si tratta di Micol Incorvaia, su di lei, specialmente dalle donne, moltissime sono le critiche che, quotidianamente, le piovono addosso, di cattivo gusto e, agli occhi dei telespettatori, totalmente immotivate. Al di là di Antonella, forse l’unica giustificabile, molte delle altre donne della casa si sono lasciate andare a commenti raccapriccianti e stupidi pettegolezzi.

A partire dalle senior della casa, Wilma Goich e Patrizia Rossetti, che hanno affermato: “Fossi un uomo sarebbe l’ultima persona che guarderei. Brutta proprio”. E a concludere con la nuova arrivata, Oriana Marzoli che, parlando con Edoardo Donnamaria, ha detto: “Non so come hai fatto a stare con quella (Micol) ha tutti i capelli sporchi fa schifo”. Frasi che ovviamente hanno inorridito il Web che ora chiede a gran voce provvedimenti. In aiuto di Micol è però sceso in campo un pezzo da novanta: si tratta di sua sorella, Clizia Incorvaia, anche lei partecipò al Grande Fratello nel 2020, sul proprio profilo Instagram, la donna, si è lasciata andare a un vero e proprio sfogo…

Grande Fratello Vip 2022, Clizia Incorvaia difende sua sorella Micol dalle donne della casa: “Si salvano solo Giaele e Nikita…”

È così che Clizia Incorvaia si è lasciata andare, sul proprio profilo Instagram, a un lungo sfogo verso tutte le donne del Grande Fratello Vip 7, intente a criticare aspramente, e in malo modo, sua sorella Micol. La donna ha voluto dire la sua in una storia Instagram: “Voglio dire una cosa importante, al di la che un personaggio o persona, del fatto che mia sorella possa piacere o meno, io credo che nessun essere umano è legittimato a screditare quella persona, a parlarne male dietro le spalle e dirle le cose più brutte. Sei una merda, mi fai vomitare, fai cagare, se fossi un uomo non la guarderei mai. Queste donne, tranne Giaele, ma tutte le altre dalla più giovane alla più grande, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, che è di mia sorella….

Se non fosse stata mia sorella avrei speso lo stesso delle parole perché sono un brutto esempio di donne, sono le tipiche donne che odiano altre donne, un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione”. Clizia ha poi aggiunto in un’ulteriore storia: “Ps, ho dimenticato Nikita, anche lei non si è mai scagliata contro Micol. Il resto si commenta da sé”. Cosa accadrà ora? Speriamo che Clizia vada al GF Vip a insegnare un po’ di buona educazione.

