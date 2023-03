GF Vip, Clizia Incorvaia:”Tavassi? Alla sorella ho detto…”/ “Donnamaria? L’ho visto…”

Clizia Incorvaia e la “prova” della cena per Edoardo Tavassi: “Lui e Micol sono molto affini, però…”

L’importanza della condivisione in famiglia deve essere stata presa alla lettera dalle sorelle Incorvaia; da Clizia a Micol, entrambe protagoniste delle rispettive edizioni del GF Vip con la seconda pronta a giocarsi le proprie carte per la vittoria dopo aver conquistato un posto per la finale. Intanto, sua sorella Clizia Incorvaia è pronta a fare il tifo per lei forte del supporto di tutta la famiglia e del suo paese d’origine, come raccontato in una recente intervista rilasciata per Casa Chi. Nel corso del suo intervento però, sono stati diversi i temi interessati su cui si è concentrata come ad esempio la relazione tra sua sorella Micol ed Edoardo Tavassi.

Wax e Aaron, dura lite ad Amici 22/ "Vattene a fancu*o. Non me ne frega un caz*o..."

“Micol ha trovato l’amore con Tavassi? Galeotta fu quella Casa, meglio di un’agenzia matrimoniale. Lei era partita per vivere la sua esperienza, non pensava di innamorarsi. Loro sono molto affini, lei ha una parte nerd, lui anche legge i manga e hanno tante cose in comune”. Queste le parole al miele di Clizia Incorvaia in merito al rapporto d’amore tra Edoardo Tavassi e sua sorella Micol; dal suo discorso si evince una quasi piena approvazione, salvo poi chiarire un piccolo “esame” che il concorrente del GF Vip dovrà superare una volta usciti dalla Casa. Tavassi lo vedo molto affine, è una bella scoperta e mi piace molto. Ho detto a sua sorella Guendalina che dovrà superare una cena con me, lo metterò sotto torchio“.

Gigi e Andrea "mai litigato"/ "Smesso di fare film prima che pubblico si stancasse"

Clizia Incorvaia e l’incontro con Edoardo Donnamaria: “E’ passato a casa per salutare Paolo, l’eliminazione…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Casa Chi, Clizia Incorvaia ha arricchito il suo intervento con giudizi e pensieri riferiti non solo al rapporto d’amore tra sua sorella Micol ed Edoardo Tavassi. La sua attenzione si è infatti rivolta anche al rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo pare essere molto amico di Paolo Ciavarro – compagno di Clizia – e a tal proposito ha raccontato:” Una cena insieme? Ho poco tempo a disposizione tra lavoro e bambini quindi lo faccio con le persone affini a me. oggi ho imparato ad utilizzare il mio tempo al meglio. Io non ho più voglia di fare cose che non ho voglia di fare“.

GF Vip, Clizia Incorvaia:"Tavassi? Alla sorella ho detto…"/ "Donnamaria? L'ho visto…"

Le prime impressioni offerte da Clizia Incorvaia su un ipotetico incontro con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, in virtù dell’amicizia di quest’ultimo con Paolo Ciavarro, sembrano di perentoria chiusura. Successivamente però, la sorella di Micol svela un retroscena: “Edoardo è passato da casa a salutare Paolo, anche io l’ho salutato, poi dovevo andare quindi hanno chiacchierato tra di loro. Che impressione mi ha fatto? era un po’ provato considerando l’eliminazione che non è mai bella; l’ho visto molto preso da Antonella”. In chiusura di intervista, Clizia Incorvaia si sbilancia anche su Antonino Spinalbese, con parole non proprio di elogio: “Se mi sono mai innamorata di uno come Antonino? non è proprio il mio tipo, è tanto simpatico ma non è il mio tipo, ognuno si imbatte negli uomini di cui ha bisogno nella vita“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA