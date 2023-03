GF Vip, concorrenti avvertiti della replica sospesa?/ Onestini svela tutto, la regia censura: nuova ramanzina

I concorrenti del GF Vip avvertiti della replica sospesa da Berlusconi? Cosa sta accadendo

Qualche giorno fa ha fatto scalpore la notizia della decisione di Pier Silvio Berlusconi di annullare la messa in onda della replica del Grande Fratello Vip su La5. L’AD di Mediaset avrebbe preso questa decisione dopo essersi alquanto infuriato per il linguaggio scurrile e poco consono dei concorrenti oltre che per altri comportamenti che sarebbero poco rispettosi del pubblico del reality. Da qui, stando alle indiscrezioni, la decisione – concordata con Alfonso Signorini – di saltare la messa in onda dell’ultima puntata.

Una drastica decisione la cui notizia, a quanto pare, sarebbe arrivata anche dentro la Casa del GF Vip. Stando a quanto fa sapere Biccy, i concorrenti sarebbero stati redarguirti a dovere oltre che avvertiti del malumore di Pier Silvio Berlusconi per il loro comportamento nella Casa.

L’indizio determinante sarebbe arrivato da una frase di Luca Onestini nella notte di ieri. Nel pieno di un clima molto pacato e sereno – cosa solitamente inusuale nella Casa – Onestini ha rivelato: “Voglio vedere dopo la puntata di domani, vedi basta un niente e vengono fuori un botto di cose. Dipende da quello che fanno vedere. Poi comunque la ramanzina che è stata fatta anche ieri…” A questo punto però la regia ha staccato, censurando il resto del discorso. Le poche frasi sono però bastate a capire che un qualche tipo di avvertimento ai Vipponi è effettivamente arrivato. Signorini però potrebbe tornare sull’argomento anche nel corso della diretta di questa sera, lanciando un ultimo e definitivo avvertimento ai concorrenti.

