GF Vip, concorrenti in isolamento rientrano in Casa/ La sorpresa ai vipponi

GF Vip, i “positivos” sono rientrati nella Casa: la reazione dei concorrenti

I “positivos” come li ha definiti Alfonso Signorini, ovvero i concorrenti in isolamento per covid, sono rientrati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Wilma Goich sono tornati in gioco definitivamente al GF Vip.

I concorrenti sono rientrati nella Casa e gli altri inquilini sono stati “freezati” e non hanno subito potuto dimostrare il loro entusiasmo. Mentre i vipponi festeggiavano con risate e grida di gioia perchè finalmente usciti dalla quarantena, gli altri concorrenti sono rimasti bloccati nelle pose più improbabili. La scena è stata davvero simpatica e ha divertito il web. A rimanere ancora isolato, però, è Alberto De Pisis che è risultato ancora positivo al tampone per lui si prolungherà ancora la quarantena. Che l’epidemia sia stata definitivamente debellata nella Casa del GF Vip?

GF Vip, ecco chi ha portato il covid nella Casa più spiata d’Italia

Considerando l’attenzioni degli autori per evitare il covid al Grande Fratello Vip 2022, in molti si sono chiesti come il virus possa essere entrato nella Casa. A chiarire tutti ci ha pensato Gabriele Parpiglia durante un’intervistacon l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Casa Pipol.

A quanto pare, a portare il virus nella Casa del GF Vip è stato Luca Onestini: “Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare”. Sull’isolamento dei concorrenti, l’avvocato aggiunge: “Perché sono in isolamento da tre settimane? Questa nuova variante dura più a lungo”.

