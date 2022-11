GF Vip, concorrenti scioperano e oltrepassano la porta rossa/ E’ caos nella Casa

GF Vip, i vipponi battono i pugni contro al porta rossa: protesta nella Casa

Nelle ultime ore, sembra che i concorrenti abbiano deciso di “scioperare” nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. A quanto pare, i vipponi lamentano che con le new entry del GF Vip il cibo a disposizione è diminuito drasticamente. Per questo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e altri hanno deciso di indire un finto sciopero con tanto di pugni sulla porta rossa.

I concorrenti si sono avvicinati all’ingresso della Casa del GF Vip intonando scherzosamente un motivetto: “Scioperiamo o no? Scioperiamo sì o no? Nulla di serio ovviamente è solo uno scherzo dei vipponi, ma questo piccolo siparietto ha divertito non poco il web stemperando l’atmosfera degli ultimi giorni. Il gesto di un concorrente, però, ha fatto discutere parecchio.

Non lo sciopero al GF e Attilio apre per sbaglio la Porta Rossa😂 #gfvip pic.twitter.com/j0JQx9YVt3 — 赤 Red Bengala (@RedBengala) November 27, 2022

GF Vip, Attilio Romita rischia la squalifica? Ecco cosa è successo

Durante il finto sciopero al Grande Fratello Vip 2022, ha incuriosito molto il gesto di Attilio Romita. Il vippone si lasciato prendere dall’entusiasmo e ha oltrepassato la porta rossa, probabilmente aperta dagli autori. Sul web, dunque, ci si continua a domandare se il concorrente rischi la squalifica.

In realtà, per essere squalificato Attilio Romita avrebbe dovuto aprire anche la seconda porta che dà all’ingresso della Casa del GF Vip. Gli altri vipponi, però, hanno comunque invitato il giornalista a rientrare nella Casa perchè “non si sa mai”. Il gieffino è subito tornato indietro grazie all’avvertimento degli altri concorrenti e non dovrebbero esserci ripercussioni.

