GF Vip, continua il Van Gate/ Micol: “Ho detto cose brutte, se escono me ne vado”

Grande Fratello Vip 7: nel mirino del Web per il Van Gate ci sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia…

Continua a vele spiegate il Van Gate che sta coinvolgendo alcuni dei Vipponi del Grande Fratello Vip 7, nel mirino dei telespettatori sono entrati in particolare Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che, questa notte, si sono scambiati delle batutte che hanno fatto storcere il naso, e non poco, al Web. Ma andiamo con ordine, cosa è successo? Nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha dato un serio provvedimento ad alcuni Vipponi della casa, si tratta di alcuni “amici di cortiletto”: Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Gli Incorvassi sono stati puniti per aver manomesso dei microfoni ambientali mentre Donnamaria e la Murgia per avere rivelato, pensando di non essere ripresi, delle informazioni provenienti dall’esterno. La punizione per il quartetto è stata severa e irremovibile: i Vipponi sono tutti a rischio eliminazione.

Da qui è nato il Van Gate, il quartetto infatti, credendo di non essere ripreso, si è lasciato andare a battute spiacevoli verso altri Vipponi e chissà che altro… Alcuni discorsi, come quelli su Daniele Dal Moro, sono stati fatti sentire in puntata, altri invece sono rimasti all’oscuro dei telespettatori e degli altri Vipponi. Ora il Web chiede di vedere tutti i filmati e, contemporaneamente, i Vip coinvolti hanno invece paura che questi video vengano rivelati. La più preoccupata a riguardo sembra essere Micol Incorvaia e un video la inchioderebbe…

Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi preoccupato per le frasi di Micol Incorvaia nel Van: “Se esce una roba del genere ci indebolisce…”

Ecco allora che protetti nel Van del Grande Fratello Vip 7, sotto le coperte per non farsi vedere, e cercando di eludere i microfoni parlando a bassa voce, i due volponi, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, hanno avuto uno scambio di battute che ha indignato il web… “Hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce”, esordisce Edoardo Tavassi. “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli più a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado”, risponde Micol. “Ma per forza”, conclude Tavassi.

Il Web è a dir poco indignato, al grido di: “Dovete farci sapere tutto”, chiede a gran voce alla produzione del relity di mostrare tutti i discorsi che i Vipponi hanno fatto pensando di non essere ripresi. “Dovete mandare in onda tutti gli audio competi e non coprirli ancora”, si legge. O ancora: “Vogliamo la verità visto che sono state pronunciare frasi offensive nei confronti di altri concorrenti”. Chissà se in puntata verranno presi ulteriori provvedimenti a riguardo e se, una volta per tutte, verrà mostrata la verità.

Micol:”se fanno uscire le altre cose me ne vado” Qua abbiamo bisogno di sapere cos’è successo ma tutto senza tagli #gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/zIggntDBef — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) February 26, 2023













