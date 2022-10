GF Vip, cosa c’è tra Daniele Dal Moro e Elenoire FerruzzI? / Lui è sicuro: solo amici

Lite furibonda fra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Nottata di fulmini e tempesta quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti di un’aspra discussione sono stati Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. I due nelle ultime settimane erano rimasti spesso svegli fino alle prime luci del mattino, in intimità, sotto al plaid in giardino. Un avvicinamento che per Elenoire è stato anche più importante rispetto a quello avuto con Luca Salatino. Infatti, fra lei e Daniele ci sarebbe stato anche un bacio a stampo. Lui però le ha fatto capire di essere soltanto un amico e ha fatto più di un passo indietro.

La Ferruzzi dal canto suo è sbottata, affermando di non poterne più di questo genere di atteggiamenti da parte degli uomini. “Finisce sempre così, sono 45 anni che sento queste storie”, ha affermato lei urlando. Daniele che ieri sera, 26 ottobre, le ha rivolto parole dure davanti anche ad altri presenti, ha esposto la sua versione dei fatti. Secondo lui c’è soltanto una grande amicizia e nulla di più. Daniele ha detto anche che il fatto di essersi avvicinato non può essere per forza sinonimo di un’attrazione sessuale nei confronti di lei.

Daniele Dal Moro: "la mia versione è la verità", e gela Elenoire Ferruzzi "solo amici"

Daniele Dal Moro ha ripetuto più volte che lui ha fatto tutto con la massima sincerità senza voler prendere in giro nessuno. Versione alla quale Elenoire non crede affatto, al contrario si sente, come sempre, umiliata. Daniele si è confrontato anche con altri inquilini della casa spiegando che ha avuto dei momenti di forte depressione che ha raccontato a lei, anche abbracciandola e facendole sentire tutto il suo calore. Un rapporto che le telecamere hanno ripreso più volte e che ieri è detonato come una bomba ad orologeria. Questa, sera, giovedì 27 orrobre durante la puntata numero dodici, su Canale 5 a prtire dalle 21,40, non mancherà un confronto fra i due.

Daniele dice di non aver bisogno di dare ulteriori spiegazioni, Elenoire è su tutte le furie e da lui pretende la verità: ovvero che confessi di essere innamorato di lei. “Male non fare, paura non avere” questo è il mantra di Daniele Dal Moro, ripetuto anche ieri sera. “La mia versione è la realtà”, ha poi aggiunto. Difficile capire chi dei due stia mentendo, o forse, entrambi, ascoltano il proprio cuore che però non è sintonia con l’altro.











