GF Vip, Cristina Quaranta deride Nikita Pelizon dopo la puntata/ Finto sorriso e…

Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

Proseguono le tensioni tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022, alimentate nella puntata di ieri da un acceso scontro in diretta. Nel corso della puntata una clip ha mostrato i giudizi dei coinquilini su Nikita, che spesso si mostra con il sorriso in volto anche durante i litigi e dunque visto da molti come segno di derisione. Tuttavia la ragazza, una delle più belle rivelazioni di questa edizione, ha voluto spiegare per quale motivo abbia spesso questo sorriso in volto: Io dopo tanti anni di down ho deciso di cercare di avere sempre il sorriso. Poi quando qualcuno mi aggredisce o mi fa innervosire questo sorriso mi viene più automatico ma perché è di nervosismo“.

E ha voluto spiegare quali siano stati questi dolorosi momenti di down: “Di base inizia per d e ha due esse dentro, ne abbiamo parlato spesso in queste serate, e la seconda è che pensavo spesso al suicidio“. Una confessione drammatica in seguito alla quale, tuttavia, non ha ricevuto l’adeguata comprensione da alcuni coinquilini, e in particolare da Cristina Quaranta. Le due hanno avuto un acceso scontro in salone, con l’ex ragazza di Non è la Rai che ha avuto una crisi di nervi in cui ha ricordato anche la dolorosa morte del fratello, pochi anni fa.

Cristina Quaranta deride Nikita Pelizon: “Va bene un sorriso così?“

Sembrava che le reciproche confessioni nella diretta del Grande Fratello Vip 2022 potessero avvicinarle, tuttavia non è stato così. Dopo la puntata, infatti, Cristina Quaranta si è ritrovata in giardino con alcuni coinquilini e, anche dopo le drammatiche rivelazioni di Nikita Pelizon sulle difficoltà del suo passato, l’ha presa in giro per il suo continuo sorriso stampato in volto. “Va bene un sorriso così?” chiede ai coinquilini mostrandosi alla telecamera con un forzato sorriso in volto, ironizzando su quanto accaduto in puntata.

L’atteggiamento irrisorio di Cristina nei confronti di Nikita ha provocato la dura reazione del web, che l’ha attaccata: “Età anagrafica: 50. Percepiti: 2. Cristina dopo la figura di me*a fatta in puntata ha ancora il coraggio di perculare Nikita? Imparasse qualcosa da lei che a 28 anni le piscia in testa, altroché“.

