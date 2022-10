GF Vip, Cristina Quaranta infatuata per un Vippone/ La Rossetti: “Fa la figh*tta…”

GF Vip, Patrizia Rossetti e la rivelazione choc: Cristina Quaranta si è presa una bella cotta per un inquilino, di chi si tratta?

Nella casa del Grande Fratello Vip si sa: gli amori vanno e vengono, alcuni corrisposti, altri meno. Pare che una Vippona abbia preso una super cotta per un suo coinquilino… Si tratta di Cristina Quaranta! La 50enne è senza dubbio una delle Vippone più discusse della casa: con il suo carattere grintoso non le manda certo a dire ed è spesso al centro di numerosi liti, insomma, o la si ama o la si odia. Un uomo però sembrerebbe esser riuscito a conquistare il suo cuore… Di chi si tratta? A svelare il mistero è stata Patrizia Rossetti, anche lei con un grintoso carattere, ha rivelato che la Quaranta proverebbe un interesse speciale per… Antonino Spinalbese!

Patrizia Rossetti si trovava in giardino, in compagnia di Luca Salatino, quando ha sgancia la bomba sull’interesse di Cristina verso Antonino. Ecco le parole forti: “Come la Quaranta che fa la fighetta lessa con Antonino”, ha affermato decisa. Numerose prove alimentano il gossip sulla presunta cotta: Cristina Quaranta infatti si è esposta più volte a difesa di Antonino e, tutti ricorderanno, la sua sfuriata per convincere la povera Nikita Pelizon a cambiare letto proprio a nome del suo “amato Antonino”. Non ci resta che rimanere a guardare cercando di capire se il suo sentimento è ricambiato o meno!

Patrizia “ COME LA 40 CHE FA LA FIGHETTA LESSA CON ANTONINO “ PATRIZIAAAAAA☠️☠️🔥🔥#gfvip pic.twitter.com/P3LqvpU0kX — NIKITILANDIA (@caltagirone96) October 19, 2022

A prescindere che l’interesse di Cristina Quaranta per Antonino Spinalbese sia vero o meno, quello che è certo è che la bella 50enne, ex volto delle ragazze di Non è la Rai è decisamente single! La Quaranta infatti è divorziata, sposatasi nel 2000 con il suo compagno, Matteo De Stefani, presto i due, nel 2002, ebbero una figlia: Aurora. Il matrimonio però raggiunse presto il capolinea e la Quaranta rimase sola nello sconforto, ecco che cosa aveva rivelato al settimanale DiPiù: “Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo”.

Nel 2017 poi decise di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, con un uomo misterioso e di cui non vuole fare il nome. Con questi passa tre anni incredibili, nella casa del Grande Fratello Vip ha infatti raccontato: “Siamo stati insieme per tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni”. Purtroppo però anche le favole hanno un termine e l’uomo, all’improvviso, la lascia in malo modo: “Voleva un figlio e io avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo mi dice -Cri non ti amo più, togliti dai coglioni e fai le valige!- mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una put*ana e mi ha cacciata di casa“. Ecco perché Cristina Quaranta è molto chiusa e spaventata dalla possibilità di avere una nuova relazione…

