GF Vip, Cristina Quaranta sbotta “A me piace mangiare di merd* ok!?”/ La spesa manda in crisi…

Grande Fratello vip 2022, Cristina Quaranta contro tutti: la lite nella Casa é per la spesa settimanale

A poche ore dall’inizio messa in onda della nuova e quarta puntata del Grande Fratello vip 2022 in corso, attesa per la prima serata del 29 settembre 2022 su Canale 5, Cristina Quaranta diventa la protagonista di una furiosa lite tra le mura della Casa, che suona come il gong del match all’uno contro tutti. Il motivo della lite? A quanto pare Cristina Quaranta non ammette la malgestione dell’ultima spesa settimanale, dal momento che in cucina mancano elementi ed ingredienti a suo avviso fondamentali, tanto che la gieffina -reduce da uno svenimento registratosi in diretta TV nel gioco dei vipponi- perde le staffe in un acceso confronto con il resto degli inquilini vip, Charlie Gnocchi in primis.

“Lo vuoi un hamburger integrale?” esordisce il fratello di Gene Gnocchi parlando ad una Cristina Quaranta visibilmente stizzita, che poi sbotta di tutta risposta: “Io magno per magnà, magno perché mi piace magnà!” . Per la serie “ma quale cibo integrale?!? Non me ne faccio nulla… …W il junk food!”, l’ex Non é la Rai non gradirebbe affatto la scelta del resto dei coinquilini vip di acquistare determinati alimenti al posto di altri, una spesa a cui lei non ha preso parte, fidandosi della lista-acquisti di suo gradimento fatta nella settimana precedente.

Grande Fratello vip 2022, sciopero della fame a guida Cristina Quaranta in arrivo nella Casa?

L’ex Uomini e donne, Luca Salatino, quindi difende Charlie Gnocchi, detentore del titolo di tesoriere del budget adibito per la spesa e l’approvvigionamento viveri nella Casa, tacciando la Quaranta di essersi sottratta alla scelta della lista degli acquisti: “Mettetevi al tavolo per discutere prima, e non dopo”. E non é tutto. La fiamma della lite, poi, si alimenta con l’intervento dell’ex Grande Fratello 15, Daniele Dal Moro, che al Grande Fratello vip quindi si dice dalla parte di chi si é reso artefice della spesa, in primis i “cuochi”, i vipponi che si mettono a disposizione in cucina per la preparazione delle portate di cibo, tra cui Wilma Goich: “Non me la sento di dirgli di non fare la spesa, visto che cucinano per tutti”.

Nel frattempo Cristina Quaranta aumenta il carico aprendo ad un suo possibile sciopero della fame: “Io non ho mangiato a cena…la prossima volta mi cucino io”.” Una cosa buona per tutti sarebbe quella di ritrovarsi il giorno prima della spesa e abbiamo più tempo e tranquillità per avanzare le nostre richieste -é il monito di Daniele Dal Moro- e dopo fatto questo delegare due, tre persone. Magari Luca che è colui che conosce di più e altre due o tre persone che si occupano della cucina, ma una volta fatto questo non se la può prendere con loro. Vi assicuro che fare la spesa in 23, con ognuno che dice la sua è un macello”. Come evolverà la lite culinaria esplosa al Grande Fratello vip 2022? Che l’ex Non é la Rai sia prossima al ritiro dal gioco?

