GF Vip: Dana in lacrime dopo lo scontro con Patrizia/ “Abbaia, è incattivita…”

Grande Fratello Vip 2022, forte litigio tra Patrizia Rossetti e la nuova arrivata, Dana Saber: “Con calma che sei arrivata da due giorni…”

Ebbene sì, sono passati letteralmente due giorni dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7, dell’ex flirt di Dayane Mello, Dana Saber, che la donna si è vista coinvolta in una forte litigata che l’ha portata letteralmente… In un mare di lacrime! Ma andiamo con calma, cosa è successo? A dare il via allo scontro sarebbe stato un argomento molto delicato per la casa più spiata di Cinecittà, quale? Ovviamente le pulizie! Tutto ha infatti preso il via in cucina dove, dopo pranzo, Dana ha proposta a Patrizia Rossetti di aiutarla a lavare i piatti chiedendole di avvisarla quando c’è da lavare qualcosa.

La Rossetti però si è subito agitata: “Qui è tutta la mattina che lavo. Ah, tu hai lavato stamattina? Non ci credo, è dalle nove che sono qui. Io non devo chiamare, se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo”. Alle parole della Vippona, Dana non c’è stata: “Che mood negativo”. Ecco allora l’ira della Rossetti: “Dana con calma sei arrivata da due giorni, e togliti gli occhiali che non ti vedo negli occhi”, le due hanno continuato a battibeccare per un po’ fino a quando, la nuova arrivata, non ha mollato la presa allontanandosi in lacrime dalla cucina.

Grande Fratello Vip 2022, Dana Saber ha una crisi di pianto, a consolarla ci pensa Wilma Goich: “Patrizia è sempre così, abbaia…”

Dopo la discussione avuta nella casa del Grande Fratello Vip 7 con Patrizia Rossetti, Dana Saber si è rifugiata in camera da letto dove si è lasciata andare a una crisi di pianto. A sostenerla e farle compagna è arrivata “nonna Wilma” che non ha nascosto parole di rimprovero verso l’atteggiamento della Rossetti. “Non capisco come vanno le cose qui”, ha esordito tra i singhiozzi Dana. “Non te la prendere, Patrizia è sempre così, abbaia”, risponde Wilma. Dana allora continua: “Non capisco il suo mood: abbaia, è incattivita, ma che problemi ha? Allora io mi chiudo in camera e non esco più”, afferma chiudendosi in camera e gettandosi nel letto tra le lacrime.

Wilma subito la rincorre e consola: “Stai con me tesoro, non te la prendere, purtroppo è cosi, io è tre mesi che sto così e ogni tanto sbotto”. Dana allora più rasserenata dice la sua: “Patrizia è insopportabile, il suo problema è non ha il coraggio di andare dalle persone che non fanno niente perché ha paura di essere eliminata. Chi l’ha costretta ad andare in cucina se non ha voglia?”. Ecco allora la risposta finale di Wilma: “Ma se Patrizia non va in cucina, non fa niente”.











