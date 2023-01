GF Vip, Dana nuda nel letto con Daniele Dal Moro/ “Avevo caldo e…”

Dana Saber nuda nel letto con Daniele: ecco cosa è successo

Dana Saber è stata spesso al centro di polemiche e litigi da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Dalle controverse frasi su Putin, agli scontri con Oriana Marzoli la modella italo-marocchina ha creato già diverse dinamiche nel reality show.

Durante la notte sembra che Dana Saber si sia spogliata e sia rimasta quasi nuda nel letto con Daniele Dal Moro. La gieffina lo ha confermato ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Sono rimasta nuda, ma solo da sopra e non da sotto perchè ho il maglione troppo pesante“. Insomma, la gieffina si è tolta i vestiti perchè aveva caldo ma come ha reagito Daniele Dal Moro a questa iniziativa? Sembra che il bel veronese si sia fatto una sincera risata e non si sia, dunque, infastidito troppo. Ciò che sorprende è che il web non si è indignato per il gesto della modella italo-marocchina e ha lasciato correre. Che ci sia una guerra tra fandom di Oriana e Dana? Quello che è certo è che le stesse cose fatte dall’influencer spagnola hanno sollevato molto più clamore tra gli utenti.

Dana Saber lite furioso con Edoardo Donnamaria: “Sei un cane”

Negli ultimi giorni si è consumato un duro scontro tra Dana Saber e Edoardo Donnamaria. Nonostante li accomuni l’affetto per Antonella Fiordelisi, tra i due concorrenti non sembra esserci simpatia. A scatenare l’ultima lite è stata la nomination del volto di Forum alla modella marocchina, che non l’ha presa per nulla bene.

“Ho passato tutti questi giorni parlando bene di lui ad Antonella, sottovalutando che è un grande paraculo e un grandissimo giocatore” ha dichiarato Dana in confessionale. Poco dopo la gieffina ha deciso di affrontare Donnamaria: “Oriana ti ha chiamato cane, io non ti ho fatto nulla e sei un ipocrita. Sei veramente un cane allora, un falso!” E ancora: “Non capisco perché da un momento all’altro sono diventata una cattiva, secondo me sto giocando. Penso che sia un ragazzo arrogante, si deve fare un attimo una calmata”. Naturalmente ha reagito anche il volto di Forum che furioso le ha detto: “Fai schifo, sei una persona ridicola!”.

