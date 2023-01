GF Vip, Dana Saber accusa Wilma Goich “dette cose bruttissime”/ Dura lite in diretta!

GF Vip, Wilma Goich smentisce la gelosia per Daniele Dal Moro

Wilma Goich e Dana Saber si affrontano al Grande Fratello Vip 2022 in un acceso confronto in Super-Led. Alfonso Signorini entra nel vivo della litigata che le due coinquiline hanno recentemente avuto, con la modella che si sarebbe fatta trovare senza vestiti accanto a Daniele Dal Moro e la cantante che ha reagito malamente. Molti ritengono infatti che la Goich sia mossa da gelosia verso tutte coloro che si avvicinano all’ex Uomini e donne, ma a suo dire non è così.

Wilma Goich, gaffe al GF Vip: "Mikado? Mi fanno male alla pancia "/ Signorini: "Ma è il nostro sponsor!"

“Daniele può fare quello che vuole perché non è il mio fidanzato, è un caro amico col quale mi confido. Può fidanzarsi con chi vuole“, spiega. A seguire, Alfonso Signorini le chiede perché abbia reagito male di fronte alla presenza di Dana Saber senza vestiti. La Goich risponde: “Io sono una donna all’antica, e se qualcuno mi invita a dormire a casa sua, vado con il pigiama o vestita“.

GF Vip: Wilma Goich gelosa di Dana Saber?/ "Era nuda nel letto di Daniele..."

Dana Saber attacca Wilma Goich: “Ha pensato come aggredirmi“

Il confronto nella SuperLed del Grande Fratello Vip 2022 si accende quando Dana Saber attacca Wilma Goich, smentendo la versione dei fatti avanzata dalla cantante: “Non riesco a capire questa cosa. Io so solo che Wilma quel giorno si è avvicinata a me e ci ha messo quasi due minuti per pensare come aggredirmi. Mi ha detto cose bruttissime. Innanzitutto non ero nuda, avevo un pantalone e un maglione pesante“.

La modella cerca di spiegare quale sarebbe stata, a suo dire, la dinamica dei fatti. E conferma di non avere alcun interesse per Daniele Dal Moro: “Io sono arrivata a letto mentre Daniele dormiva già. Non ho voluto svegliarlo, ma quando sono entrati Antonella ed Edoardo, ho capito che era sveglio e ne ho approfittato per chiedergli la maglietta. Ma non volevo disturbarlo inizialmente. Mi sono coperto con la coperta sopra, ma avevo i miei pantaloni“.

Wilma Goich, “Nikita ha bisogno di uno psichiatra”/ “Non cambio idea su di lei”

© RIPRODUZIONE RISERVATA