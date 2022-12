GF Vip, Dana Saber choc “nella stanza ho visto un demone nero”/ Ironia sul web!

GF Vip, Dana Saber choc: “Ho visto un demone nero con la faccia da mucca“

L’ingresso di Dana Saber al Grande Fratello Vip 2022 ha inevitabilmente smosso gli equilibri all’interno della Casa. Sono passati pochi giorni dall’inizio della sua avventura a Cinecittà e già è stata protagonista di numerose litigate, dall’attacco a Oriana Marzoli al recente scontro con Milena Miconi. Ma nelle ultimissime ore la modella ha fatto parlare di sé per una confessione choc fatta ad alcuni coinquilini, tra cui Luca Onestini, in cucina. A suo dire, infatti, avrebbe intravisto in camera, nel cuore della notte, una strana quanto inquietante presenza.

“Nella stanza ho visto un demone nero con la faccia da mucca. L’ho visto seduto proprio sulla mia valigia, ti giuro, mi sono messa a pregare. Avevo paura ma non potevo svegliare gli altri, perché mi dispiace” confessa Dana Saber. Onestini, scioccato dalle parole della coinquilina, ha cercato di rasserenarla: “Ma non esistono ste cose, sono degli incubi“. E anche Wilma Goich, presente in quel momento in cucina, ha ribadito il concetto. Tuttavia la modella è convinta di averlo visto, e che non era affatto un incubo: “Ero sveglia, l’ho visto ma gli altri dormivano“.

Dana Saber spiazza al Grande Fratello Vip 2022. E sul web scoppia l’ironia

Le dichiarazioni di Dana Saber al Grande Fratello Vip 2022 hanno ovviamente dominato la scena nelle ultime ore sul web. Su Twitter in molti hanno preso con ironia quanto accaduto alla modella, condividendo il video di quei momenti e pubblicando messaggi sarcastici: “RAGA BUONA VIGILIA A TUTTI ma soprattutto al demone nero con la faccia da mucca seduto sulla valigia di Dana. Auguri bello“. Un altro scrive: “Il demone con la testa di mucca seduto sulla valigia di Dana… è di sicuro una dinamica più credibile, di tante create dal GF fino al momento“.

Dana Saber resta dunque una delle concorrenti più chiacchierate (e discusse) di questi ultimi giorni: dalle parole scioccanti su Putin ai primi litigi con i concorrenti, sino a quest’ultima dinamica che sta impazzando sul web.

Dana “ho visto un demone nero con la faccia da mucca seduto sulla mia valigia” e vuole dormire sul divano 🤦‍♀️ #gfvip pic.twitter.com/l24jwwdPv4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 24, 2022

RAGA BUONA VIGILIA A TUTTI

ma soprattutto al demone nero con la faccia da mucca seduto sulla valigia di Dana.

Auguri bello #gfvip — Martina Quilli (@martina_quilli) December 24, 2022













