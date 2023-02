GF Vip, Daniele attacca Nikita “se mi senti distante sai perché”/ “Parli sempre con…”

Grande Fratello Vip 2022, Daniele si confronta con Nikita e attacca Antonella

Al Grande Fratello Vip 2022 il rapporto tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon sembra essersi incrinato, ancor più dopo l’ingresso di Martina Nasoni e l’avvicinamento tra il concorrente e Oriana Marzoli. I due coinquilini si ritrovano a parlare della loro amicizia, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, con Daniele che fa notare alla Pelizon: “Se mi senti distante lo sai il perché, non c’è bisogno che te lo dica“. Il riferimento è al rapporto di amicizia che Nikita ha instaurato con Martina, ex di lui. “Sì, ma non sto tutto il giorno con Martina” si difende.

Luca Onestini deride Nikita Pelizon, ma dimentica la sua malattia/ Web furioso

Daniele però non ci sta, non tollera che Nikita e Antonella si siano avvicinate subito alla Nasoni e, per questo, attacca la Fiordelisi con la quale l’amicizia sembra ormai giunta al capolinea: “Se non stai con Martina stai con Antonella. Ho passato tutto il percorso qua dentro che avrei potuto nominarla mille volte, ma sono sempre andato oltre. Quando inneggiava alla mia uscita, quando mi dava del più falso della Casa e non ho mai detto niente. Alla fine mi suscitava simpatia anche per il rapporto che ha con Edoardo“.

Daniele Dal Moro attacca Martina Nasoni/ "Vuole solo emergere qui dentro"

Daniele contro Nikita: “Parli dalla mattina alla sera con Martina“

Daniele Dal Moro, parlando con Nikita Pelizon, attacca Antonella. Secondo lui, il suo avvicinamento alla Nasoni al Grande Fratello Vip 2022 è una forma di ripicca contro Oriana Marzoli: “Tu sai che nell’ultimo periodo ho sempre cercato di darle una mano, ero suo amico. Entra Martina e tu mi spari addosso solo l’astio che provi nei confronti di Oriana: ma allora il rapporto di amicizia?“. E aggiunge, sempre contro Antonella: “La cosa che mi dà fastidio è che lei non è mai venuta a chiedermi una parola, lei fa così perché l’astio che prova per Oriana basta e avanza per fare così con me. Allora sei una persona che vale zero“.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più complici/ Baci e abbracci appassionati

Nikita però riporta il filo del discorso sul suo rapporto con Daniele, ammettendo: “Ti sei chiuso con me“. Dal Moro replica, in riferimento a Martina: “Certo, parli dalla mattina alla sera con lei. Ci sono cose che non mi sono state bene e che mi hanno fatto stare male“. Nikita sente di aver perso qualcuno di importante: “Pensavo di avere un amico, che adesso di base sento che sto perdendo“. Daniele però, dal canto suo, ribatte: “Non è così, allora potrei dirti anche io la stessa cosa. Io, per quello che c’è stato con Martina, non mi aspettavo che tu passassi le giornate con lei“. Nikita ammette però di trovarsi bene con la Nasoni, ma l’ex tronista frena: “Ma è appena entrata, per te dovrebbe contare zero“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA