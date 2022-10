GF Vip, “Daniele Dal Moro, ad Elenoire Ferruzzi piaci molto”/ Wilma Goich l’avverte ma…

Wilma Goich è convinta che a Elenoire piaccia Daniele Dal Moro: “Gli piaci molto”

Wilma Goich e Patrizia Rossetti si sono accorte dell’evidente interesse di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro. L’attrice ha flirtato spesso con l’ex volto di Uomini e Donne e anche le donne della Casa se ne sono rese conto. La cantante, mette in guardia lo stesso gieffino: “A lei piaci molto“.

Elenoire Ferruzzi, frase choc al GF Vip/ "Vorrei leccare le pa*e ad Antonino"

Wilma Goich, sostiene che Elenoire, dopo la delusione da Luca Salatino, sia passata a lui. Di tutta risposta però, Daniele Dal Moro svela: “Io ti assicuro che i miei gesti non sono mai travisabili, non se la può prendere per determinate cose io più di così non faccio perchè non faccio niente, che devo fare vado in un angolino?” Poi aggiunge: “Per dirti, sono stato mezz’ora a parlare con Nikita, perchè è lei che vuole parlare con me, che faccio la mando via?“. Dunque, sembra che il modella abbia velatamente dato il due di picche a Elenoire Ferruzzi, come la prenderà l’attrice la seconda delusione del Grande Fratello Vip 2022? Clicca qui per vedere il video.

Elenoire Ferruzzi, flirt con Daniele Dal Moro al GF Vip 2022?/ "Se tocchi chi mi..."

Wilma Goich rivelazione al GF Vip: “Sono stata con uomini più giovani di me”

L’avvertimento a Daniele Dal Moro rivela che Wilma Goich è un’esperta dell’argomento “amore”. A Pamela Prati, infatti, la cantante rivela le sue esperienze amorose passate.

Wilma Goich confessa: “Sono stata quattro anni con un ragazzo che aveva 12 anni meno di me. Poi sono stata due anni e mezzo con un uomo che era molto innamorato di me che aveva dieci anni meno di me”. La showgirl del Bagaglino tranquillizza la cantante e spiega che l’amore non abbia età e che, secondo lei, non conti nulla. Insomma, i consigli della gieffina in fatto d’amore sono davvero preziosi e, sicuramente, in fatto di relazione ci vede molto lungo come nel caso di Elenoire con Daniele.

Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita hanno avuto una notte di passione?/ "Ecco cos'è successo all'evento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA