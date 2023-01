GF Vip: Daniele Dal Moro consola Antonella/ “Tua serenità non può dipendere da Edoardo”

Al Grande Fratello Vip 2022 è nata un’amicizia inaspettata: si tratta di Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi…

Sembra essere stato decisamente un capodanno di fuoco per i protagonisti del Grande Fratello Vip 7 che nelle vacanze natalizie si sono veramente dati da fare… Tra litigi, urla e baci inaspettati, ci sono stati molti travolgimenti negli equilibri della casa più spiata di Cinecittà. Innanzitutto il 2023 inizia all’insegna di un’importantissima novità: con il Capodanno si è ufficialmente conclusa la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Ma non finisce qui, tra le novità del nuovo anno ce n’è un altra molto inaspettata che sta sconvolgendo il Web. Di cosa si tratta?…

È nata un’amicizia speciale tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro! I due non sembravano affatto andare d’accordo anzi: Daniele aveva sempre sostenuto di sopportare Antonella solo in virtù del bene e dell’amicizia instaurata con Donnamaria. Un sentimento che però, dopo il countdown, è cambiato totalmente: da quando Antonella ed Edoardo si sono lasciati infatti Daniele ha iniziato a instaurare un rapporto di amicizia con Antonella, consolandola e dandole preziosi consigli su come affrontare la situazione.

Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro dà preziosi consigli ad Antonella Fiordelisi: “Cerca di reagire non puoi…”

È così che in questi primi giorni del nuovo anno un’amicizia inaspettata sta prendendo il via nella casa del Grande Fratello Vip 7, si tratta di quella tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro. Proprio quest’ultimo si è dedicato all’influencer, dandole preziosi consigli su come affrontare la rottura da Edoardo Donnamaria. Erano entrambi in camera da letto quando Daniele ha esordito: “Secondo me è giunto il momento per voi di stare un po’ distanti. Non dico di non parlarsi mai più, ma di stare distanti una settimana, dieci giorni. Insomma prendervi un attimo, uno stacco, anche se so che qua dentro è quasi impossibile”.

Antonella, intenta a farsi una maschera, ha replicato: “Io non voglio più uno così…”. Daniele ha allora continuato: “Se tu fai si che tutta la tua serenità giri intorno a una persona, questo non va bene né nella vita né qua dentro. Cerca anche di reagir abbastanza bene, se poi ci riuscirete a trovare un punto di chiarimento bene e la storia andrà avanti. Altrimenti quindi se tu e lui non avrete più un punto d’incontro, tu cosa fai? Vai via o passi il prossimo mese a piangere ogni giorno? Che senso ha?”. Ecco il video:

