GF Vip: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nuova coppia?/ “Non mi frega degli altri…”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: le vecchie ruggini sembrano acqua passata

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua ad essere tra i temi dominanti di questa edizione del GF Vip. La relazione tra i due ha subito diverse battute d’arresto, tra dubbi del veneto e il recente ingresso della sua ex Martina Nasoni. Ad oggi però, tra i due sembra essere tornata la quiete e anche le recenti diatribe per ragioni di gelosia sembrano piuttosto superate.

L’ingresso di Martina Nasoni al GF Vip, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, aveva arrecato ulteriore sconforto in Oriana Marzoli che negli ultimi giorni aveva avuto diverse crisi di nervi per via della convivenza con la vecchia fiamma del veneto. La showgirl venezuelana non aveva gradito la vicinanza tra Daniele e Martina, con annesse le parole reciproche di stima e affetto. Nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato in maniera piuttosto netta; Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno avuto degli scontri verbali piuttosto duri, motivo valido per trovare conforto nuovamente tra le braccia di Oriana Marzoli.

Nuova intesa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo gli scontri con Martina Nasoni

Dopo gli scontri con Martina Nasoni, Daniele Dal Moro è sembrato decisamente ben disposto nei confronti di Oriana Marzoli, con quest’ultima palesemente confortata dalle ruggini intercorse tra gli ex fidanzati. In una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, si vede proprio il veneto recarsi in camera da letto con la showgirl venezuelana per sfogarsi dopo le recenti incomprensioni con Martina Nasoni.

Le parole al veleno di Daniele Dal Moro nei confronti di Martina Nasoni hanno evidentemente rincuorato Oriana Marzoli, felice di scoprire come il veneto sia ora sulla sua stessa lunghezza d’onda. In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto sottolineare quanto la gelosia della sua presunta ex fidanzata sia ingiustificata in quanto, a suo dire, non sono mai stati realmente insieme. “A me degli altri non frega nulla, da fastidio a me. Martina non è mai stata la mia ragazza, ci siamo visti dieci o quindici volte“. Eloquente la reazione di Oriana Marzoli, che apprende la notizia commentando: “Questa cosa già mi comincia a piacere di più…”. Sembra dunque che clamorosamente, l’ingresso di Martina Nasoni al GF Vip non abbia fatto altro che rafforzare ulteriormente il rapporto tra i due dopo le baruffe iniziali.

