GF Vip, Daniele Dal Moro furioso con Donnamaria: “Imbecille! Io stratega? Falso”/ Lui replica: “Incoerente”

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, amicizia finita al Grande Fratello Vip?

Amicizia in crisi tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Colpa di alcune affermazioni fatte da questo secondo sul rapporto di Daniele e Oriana e su alcuni atteggiamenti per lui incoerenti dell’amico. Un confessionale che è stato mostrato nel corso dell’ultima diretta e che ha scatenato scintille tra i due gieffini.

Daniele si è infatti arrabbiato per l’uscita di Edoardo, sfogandosi poi in confessionale: “Mi ha dato fastidio che quell’imbecille in veranda ha detto di me che poiché sono in tutte le clip allora sono uno stratega!” A comprendere il suo sfogo è stata l’amica Nikita Pelizon che, in confessionale, ha spiegato: “Lui dà molta importanza alla parola amicizia, quindi appena vede qualcosa che non gli va bene gli viene automaticamente di attivare il rifiuto”.

Dal suo canto Edoardo Donnamaria ha cercato di spiegare il motivo delle sue esternazioni negative nei confronti di Daniele: “Lui si è sempre definito un uomo tutto di un pezzo che se mette una ‘X’ è per sempre, poi però con Oriana ha detto una cosa e poi si è riavvicinato, con Antonino ha litigato e poi ha fatto pace, l’unico su cui ha messo una ‘X’ sono io. – e ha continuato – Io mi aspetto da te, visto che sei in 100 clip, che non dici che a te non te ne frega nulla!”

Anche Antonella Fiordelisi, che ha assistito alla lite tra i due in camera da letto, ha infine commentato lo scontro: “Forse Daniele c’è rimasto un po’ male perché lo reputava un amico e quindi poteva dirglielo in privato. Secondo me non tornerà più il rapporto che avevano prima”, ha sentenziato.











