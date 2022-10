GF Vip, Daniele Dal Moro furioso “vengono apprezzate solo le ca*ate”/ “Non sono in tv per fare il pagliaccio”

Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro si sfoga dopo le critiche in diretta

Al Grande Fratello Vip 2022, nella puntata di ieri sera, è andato in scena uno scontro a distanza tra Daniele Dal Moro e Alfonso Signorini. Durante la nomination segreta in Confessionale, il conduttore ha voluto anche chiedere al suo concorrente come mai non si stia esponendo e non stia affrontando di petto le dinamiche del reality. L’ex di Uomini e donne ha così spiegato di non volersi al momento esporre e che preferirebbe al momento tenere le cose per sé. Parole che hanno scatenato la reazione di Sonia Bruganelli, che l’ha invitato a uscire dal gioco.

Dopo l’intervento dell’opinionista, anche lo stesso Signorini si è infervorito con il concorrente invitandolo a tirare fuori il suo carattere. Dopo la puntata, Daniele confessa di essersi sentito giudicato e di essere finito ingiustamente sotto accusa. E così in cucina si sfoga con Antonino Spinalbese, il quale lo appoggia e gli dice: “Sai quando crei una dinamica? Quando ti vengono a rompere i co*ni“.

Daniele Dal Moro all’attacco: “Più importante l’onore che fare il pagliaccio“

Daniele Dal Moro sembra condividere il punto di vista di Antonino Spinalbese, e attacca duramente il Grande Fratello Vip 2022: “Ma a me vengono tutti i giorni a rompermi i co*ni, ma perché io do ancora meno modo di te. Perché una persona che a me non piace, non la faccio neanche avvicinare“. Il concorrente è nella Casa per essere se stesso e per mostrare il suo reale carattere, non per inserirsi in dinamiche e discussioni che non gli competono: “Perché io sono qui per essere me stesso, però siccome questo non va bene a quanto pare…“.

Il duro sfogo di Daniele Dal Moro prosegue con ulteriori parole al veleno contro il programma: “Non sono in televisione per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Allora, siccome quello che viene sempre apprezzato sono le porcherie, le ca*ate, allora a questo punto non ho neanche voglia di innervosirmi. Perché per fare un po’ di show non ci vuole niente, arrivo qua, lancio la roba per aria e ci metto un secondo. Solo che non ho voglia. Perché per me è più importante la faccia e l’onore che fare il pagliaccio“. Arriverà un nuovo confronto con Alfonso Signorini nelle prossime puntate?













