GF Vip, Daniele Dal Moro gira con una bandana come mascherina in Casa/ Ecco perchè

Daniele Dal Moro, perchè gira nella Casa con una bandana? Il motivo

In queste ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si sono verificati casi di Covid-19. Alcuni concorrenti sono stati, infatti, isolati mentre altri vengono monitorati costantemente. Daniele Dal Moro ha confessato ai coinquilini, tempo addietro, di soffrire di ipocondria e per questo ha deciso di difendersi dal virus in modo particolare.

Daniele Dal Moro ha cominciato a girare per la Casa di Cinecittà con indosso una bandana che fungerebbe da mascherina. Un modo piuttosto improvvisato e casalingo di proteggersi dal Covid-19 che ha, però, suscitato l’ilarità del web che non ha mancato di fare diversi commenti ironici sul gieffino. Insomma, l’ex volto di Uomini e Donne ha regalato momenti di spensieratezza in un momento piuttosto teso per i concorrenti, sottoposti a controlli ripetuti e costanti.

Come fate ad odiarlo lui è così comico in tutto😭#gfvip pic.twitter.com/FLosOnw20x — Accidia✨ (@Rosy0061) November 13, 2022

In questi ultimi giorni si era spesso parlato di presunti casi di Covid-19 al Grande Fratello Vip 2022. Le paure di Daniele Dal Moro e altri concorrenti si sono concretizzate.

La produzione del reality show è intervenuta con un comunicato ufficiale confermando tutto: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi.”

