GF Vip, Daniele Dal Moro “mi riempivano di botte”/ “Ho dovuto cambiare sennò…”

GF Vip 2022, Daniele Dal Moro: “Andavo fuori e mi riempivano di botte“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro ha aperto i cassetti dei ricordi, dai quali riaffiora un doloroso capitolo della sua vita. Il concorrente ha infatti rivelato di aver vissuto un vero e proprio incubo quando era ragazzino, durante il quale ha dovuto significativamente cambiare la sua personalità per evitare di essere schiacciato da tutti. In giardino si è rivelato a Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi, ripercorrendo quanto accadutogli da giovanissimo.

“Sono quello che diventano con tutto quello che gli capita nella vita. Questo è normale – spiega tra le lacrime – Il problema è che per me non è stato così: ho avuto un cambio radicale di personalità. Il ragazzino che io ero quando ho cominciato a vivere queste situazioni, di quel ragazzino non esiste quasi più niente. Esiste con quei 4/5 amici che ho“. E, entrando nel dettaglio di quanto accadutogli, confessa: “Io andavo fuori e mi riempivano di botte. Tornavo a casa la sera che avevo paura che mi sparava. Ho dovuto cambiare la personalità sennò mi facevo schiacciare da tutti“.

Daniele Dal Moro: le ultime dinamiche al Grande Fratello Vip 2022

Lo straziante racconto di Daniele Dal Moro riapre ferite forse mai cicatrizzate, dolori che hanno segnato nel profondo la sua adolescenza e che l’hanno portato a radicali cambiamenti. Al Grande Fratello Vip 2022 il concorrente ha più volte aperto il suo cuore, ripercorrendo i dolorosi episodi del suo passato. Tuttavia in questi giorni è anche diventato grande protagonista nella Casa di Cinecittà, con numerose dinamiche che l’hanno visto coinvolto in prima persona.

A cominciare dalla furibonda litigata con Sarah Altobello, che l’ha accusato di essere violento. Il concorrente si è difeso con le unghie e con i denti, rigettando ogni accusa e attaccandola per tale insinuazione. Ma Daniele ha avuto da ridire anche con Edoardo Donnamaria. Il loro rapporto sembra essersi ormai incrinato, soprattutto da quando, a dire di Dal Moro, il coinquilino si è messo insieme ad Antonella Fiordelisi.

“…Io Niki andavo fuori e mi riempivano di botte, tornavo a casa la sera c’avevo paura che me sparava, fo dovuto cambiare anche la personalità, sennò mi facevo schiacciare da tutti” Vi prego sono in lacrime per questo racconto di Daniele 💔#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/f7dYuEIFSY — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022













