GF Vip: Daniele Dal Moro minaccia di lasciare la Casa/ “Basta mer*a addosso!”

Daniele Dal Moro, sfogo furibondo in confessionale dopo la diretta

L’ultima diretta del GF Vip è stata particolarmente vivace per alcuni concorrenti, in particolare per Daniele Dal Moro. Con l’ingresso in casa della sua ex fidanzata Martina Nasoni il clima nella Casa è diventato a dir poco rovente, data anche la sua pseudo relazione con Oriana Marzoli. Il “triangolo” è sconfinato in una serie di liti piuttosto forti proprio tra il veneto e Martina portando Alfonso Signorini a trattare il tema nel corso dell’ultima puntata.

Daniele Dal Moro piange per Martina Nasoni al GF Vip/ "Perché vieni qui a buttarmi merd* addosso?"

Daniele Dal Moro è stato accusato principalmente, al di là delle argomentazioni, di aver utilizzato atteggiamenti e modi fin troppo bruschi contro Martina Nasoni, profondamente delusa dall’atteggiamento dell’ex fidanzato. Il veneto dal canto suo non ha preso bene la situazione creatasi nell’ultima diretta del GF Vip e si è sfogato in confessionale minacciando addirittura di voler abbandonare la Casa. “Preferivo starmene a casa mia: di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che le tratto a pesci in faccia… Ma vaff***!”.

Daniele Dal Moro, urla e rabbia al GF Vip/ "In ambulanza vado io a casa, non voi!"

Daniele Dal Moro si scaglia contro il contesto televisivo: “In questo mondo qui…”

La reazione furibonda di Daniele Dal Moro dopo la diretta di lunedì del GF Vip sembra mettere in evidenza una certa insofferenza che potrebbe realmente portare alla scelta di abbandonare il percorso nel reality: “Allora che la televisione la facessero con qualcun altro perché io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso, che speravo fosse decente: allora visto che a 140 giorni ci sono arrivato, me ne vado via che sto bene e non che sto male”. Il riferimento del veneto è dunque riferito alle accuse di aver esagerato nei modi di Martina Nasoni, quando invece il suo intento era di essere quanto più veritiero possibile.

Signorini critica Daniele Dal Moro/ "Hai dato a Martina della sfiga*a, roba orrenda!"

La furia in confessionale di Daniele Dal Moro è continuata per diversi minuti e con toni sempre più accesi: “Basta! Veramente basta, lo sai perchè in questo mondo qui non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima: di quelli come me non importa nulla a nessuno!”. Il contesto televisivo sarebbe dunque all’origine dell’insofferenza del veneto, travisato nei suoi modi bruschi nel merito delle discussioni con la sua ex fidanzata Martina Nasoni. Viste le circostanze e le argomentazioni utilizzate, Alfonso Signorini aprirà di sicuro l’argomento nella prossima puntata del GF Vip; il presentatore potrebbe infatti non aver gradito le recriminazioni contro il contesto televisivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA