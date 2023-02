GF Vip: Daniele Dal Moro, retroscena su Martina Nasoni/ “Mia sorella minacciata di…”

Daniele Dal Moro, ennesimo sfogo al GF Vip contro Martina Nasoni

Le telecamere al GF Vip sono sempre pronte a catturare ogni minimo attimo dei concorrenti, spesso mettendo in evidenza rivelazioni e retroscena inediti. L’ultimo ad essersi reso protagonista di una particolare confessione è stato Daniele Dal Moro, ormai assoluto protagonista nelle ultime settimane. Con l’ingresso in casa della sua vecchia fiamma, Martina Nasoni, l’aria per lui è diventata piuttosto tesa e si è lasciato andare ad uno sfogo con tanto di aneddoto legato al passato.

Daniele Dal Moro, parlando con Micol Incorvaia dopo l’ennesimo battibecco con Martina Nasoni, si è espresso dicendo: “Ormai la sua clip se l’è fatta, la clip come vittima è venuta anche a questo giro. Dov’è il bene se è disposta a farmi la pelle? Chi vuole bene a chi? Non dirò più una parola su questo discorso ma quando ci ripenso mi viene il demonio”. Pesanti le parole del veneto nei confronti della sua ex, palesemente stufo della situazione creatasi dopo il suo ingresso. Ma nonostante dica di non voler più parlare sulla questione, tira in ballo un retroscena del passato.

“Mia sorella riceveva lettere di minacce di morte perché io avevo fatto star male Martina: non hai idea di quanta merd** abbia mangiato la mia famiglia per questo discorso”. Questa la rivelazione di Daniele Dal Moro nel suo sfogo con Micol Incorvaia; ai tempi della sua precedente relazione con Martina Nasoni, la sua famiglia sarebbe dunque stata coinvolta in circostanze decisamente poco gradevoli se veritiere, giustificando ulteriormente la rabbia del veneto nelle ultime ore.

“Finché tocca a me non me ne frega niente: mia sorella aveva 20 anni, mia nonna aveva paura“. Non c’è dubbio che se confermate, tali questioni sono tutt’altro che giustificate e la rabbia di Daniele Dal Moro sarebbe più che lecita. Sarebbero così ancora più palesi le sue difficoltà nel rapportarsi con Martina Nasoni dopo il suo ingresso al GF Vip, nonostante le premesse sembravano rose e fiori. Sicuramente nella prossima diretta l’argomento verrà prontamente trattato da Alfonso Signorini vista la risonanza di certe rivelazioni.











