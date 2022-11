GF Vip, Daniele Dal Moro “spero di innamorarmi domani”/ “Ho paura di far soffrire…”

Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro: “Non faccio fare film alle ragazze“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro ha affrontato alcuni capitoli del suo passato, segnato da numerose sofferenze. Proprio per via delle sofferenze vissute, non è riuscito negli ultimi anni ad innamorarsi e frequentare una ragazza per il timore di farla soffrire. Come riporta Biccy, il concorrente si è confidato in Casa con la nuova concorrente Sarah Altobello: “Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla“.

Daniele Dal Moro svela di andare con i piedi di piombo quando conosce una ragazza, decidendo di frequentarla solo se davvero se la sente e se pensa che possa nascere qualcosa di reale: “Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà“.

Daniele Dal Moro confessa: “Ho paura di far soffrire le persone“

Al Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro ricorda la sua ultima esperienza, come riporta Biccy: “Non mi sento di giudicare chi fa diversamente da me, ma io non potrei fare altrimenti. Se io sto male per amore riesco a portare avanti la mia vita, ma se io faccio stare male una persona non riesco neanche a lavorare. Non sono un buon samaritano, lo faccio sicuramente per le altre persone ma soprattutto per me. L’ultima volta che ci ho provato sono stato un anno e mezzo male perché non avevo il coraggio di lasciarla perché lei piangeva ed a me si spezzava il cuore. Continuavo a vederla ma non volevo. Ma passavo le giornate a pensare solo a quello“.

Il desiderio del concorrente è quello di ritrovare l’amore, sebbene al momento stia bene con se stesso dopo le numerose sofferenze vissute: “Il mio migliore amico mi dice che sono il più grande spreco di carne che l’umanità abbia mai creato. Ma sai cos’è? Sono stato così male nella vita che adesso che sto bene, sono già contento così. Se un giorno verrà l’amore bene, altrimenti oh! Io spero di innamorarmi domani, ma ho paura di far soffrire le persone, è più forte di me, un po’ sono bloccato“.











