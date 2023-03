GF Vip, Daniele stronca Oriana/ “Non ho più voglia di parlare con te”

GF Vip, Daniele stronca Oriana dopo la puntata: “Non ho voglia di parlare con te“

Ancora scintille tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La puntata di ieri sera ha scatenato ulteriori tensioni nella coppia che, dopo aver litigato in diretta, hanno proseguito anche nelle ore successive a fine show. Il concorrente continua a non apprezzare determinati comportamenti della coinquilina e si sfoga in cucina: “Tutte le settimane ha qualcosa da dirmi che non mi sta bene, invece io non dico niente“. Ascoltando il suo sfogo da lontano, come mostra un video condiviso sul sito del reality, si sente l’influencer venezuelana replicare.

Daniele però la interrompe subito: “Oriana non ho voglia di parlare con te. Impara a non ascoltare, tanto non parlo male, non ti credere“. Oriana vorrebbe un confronto: “Però non si può parlare normale con te?“. Ma l’ex tronista non ha alcuna intenzione di avere un dialogo con lei: “No, con te non ci voglio più parlare. Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione“. E aggiunge: “Io non ho voglia di ascoltarti, perché tanto finisce che si discute. Perché sennò vuol dire un altro blocco“.

Daniele contro Oriana: ancora scintille nella Casa

Daniele Dal Moro non vorrebbe più parlare con Oriana Marzoli anche per spegnere i riflettori sul loro rapporto che, di puntata in puntata, continua ad essere oggetto di discussione. Al Grande Fratello Vip 2022 la coppia sembra non trovare un punto d’incontro, con la concorrente che lo attacca: “Io non ho bisogno di te per fare un blocco“. Il Vippone è categorico e le risponde: “Allora basta, parla con Luca“.

Tuttavia, oltre all’accesa discussione con Oriana, Daniele si è anche duramente sfogato con Giaele De Donà in cucina: “Vi fanno andare tutti in Confessionale a tenere le parti di Oriana. Allora dico, perché quando c’è da puntare il dito su di me, tutti a puntare il dito e sentenziare quello che faccio? Mentre Oriana no, che ne fa di tutte dalla mattina alla sera, ma me ne sto zitto“. Il clima nella Casa è dunque incandescente: per gli ‘Oriele’ non sono giorni semplici e i fan sperano che possano quanto prima riappacificarsi.

