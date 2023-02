GF Vip, Davide Donadei contro Donnamaria/ “Un uomo innamorato non si comporta così”

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi si sfoga con Davide Donadei: “Edoardo non mi ama, è solo attratto da me fisicamente…”

Sono giorni difficili quelli di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7, la ragazza ha detto addio per sempre a Edoardo Donnamaria ma non solo, nell’ultima puntata ha anche salutato un suo grande amico, Antonino Spinalbese. Se la relazione tra i Donnalisi sembra ormai insanabile, un altro rapporto sta però crescendo sempre più tra le mura di Cinecittà, si tratta di quello tra Antonella e uno degli ultimi arrivati, Davide Donadei. I due si danno man forte e si lasciano andare a segreti e confessioni, se Davide ha rivelato ad Antonella di aver tradito la sua ex ragazza, Chiara Rabbi, con una donna famosa, Antonella invece si è sfogata col ragazzo su Edoardo Donnamaria…

I due si trovavano in giardino quando hanno affrontato l’argomento. “Io mi sento usata, penso che lui non mi ami ma che sia solo attratto fisicamente da me”, esordisce Antonella. Davide replica: “Perché dici così? Effettivamente un uomo innamorato non fa questo alla sua donna”. Antonella continua poi: “Sì, ora si comporta in maniera imbarazzante, mi dice addirittura come sta bene senza di me insieme ai suoi amici di cortiletto e non mi considera, tra i due sono io a cercarlo e avvicinarmi”, afferma l’influencer scoppiando in lacrime.

È così che, nel tentativo di consolare Antonella Fiordelisi in lacrime, Davide Donadei, al Grande Fratello Vip 7, ha detto la sua sul rapporto tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria. “Basta Antonella, ma basta per te stessa – ha esordito il giovane pugliese, continuano poi – Secondo me tu a Edoardo sei scaduta, questo è il mio pensiero. Lui era preso, lo so al centro per cento perché lo percepivo, ma poi il suo sentimento è cambiato”. Davide ha poi continuato: “È come se ora non avesse più interesse per te. L’amore purtroppo passa, capita spesso che uno conosce per bene una persona e capisce che non vuole frequentarla fuori, non la vuole come fidanzata e madre dei suoi figli”.

Davide prosegue poi consigliando ad Antonella di non struggersi per un ragazzo a cui non importa nulla di lei: “Lui probabilmente è arrivato a un punto in cui ha capito che tu non puoi far parte della sua vita per determinate cose. Non penso che ti abbia usato, l’ho visto stare male seriamente. Però ora lui non sta male e tu invece sì. Lui ora se ne sta fregando di te quindi tu non puoi reagire così. Non ti ha chiesto come stai, siamo stati io e Nikita a farlo, quindi tu non devi soffrire per lui”.











