GF Vip: Davide Donadei, frecciatina social dall’ex Chiara Rabbi/ “I tuoi amici sanno…”

Davide Donadei, colpito e affondato: l’attacco social di Chiara Rabbi

Le dinamiche che hanno caratterizzato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno messo in ombra alcuni concorrenti che, solo sul finire di puntata, hanno avuto modo di essere chiamati in causa. Fra questi, spicca il nome di Davide Donadei che suo malgrado viene tirato in ballo proprio dalla sua ex fidanzata Chiara Nabbi. Il siparietto nasce in maniera del tutto inaspettata, veicolato dalla voce social di Giulia Salemi.

GF Vip, Davide Donadei contro Donnamaria/ "Un uomo innamorato non si comporta così"

Dopo le baruffe con protagonisti i soliti Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e compagni, prima di concludere la puntata c’è stato il consueto giro di tweet sul GF Vip raccontato da Giulia Salemi. Tra i vari pensieri e considerazioni di utenti del web, uno in particolare è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno; protagonista Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei. Quest’ultimo, fino a quel momento è stato mero spettatore delle dinamiche di gioco; di certo non poteva immaginare che prima che calasse il sipario qualcuno gli avrebbe tirato una bella frecciatina.

GF Vip, Antonella in lacrime delusa da Edoardo/ "Non mi ama più ma non lo ammette..."

Reazione furiosa di Davide Donadei alla frecciatina dell’ex Chiara Rabbi

“Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento.” Questo il messaggio su Instagram di Chiara Nabbi; il riferimento palese è ad Antonella Fiordelisi, ma il messaggio tra le righe ha ben altro destinatario. L’attacco è nei confronti del suo ex, Davide Donadei; l’ex tronista ha più volte tirato in ballo la giovane parlando della gelosia che avrebbe causato la prematura rottura della relazione nata sotto i riflettori di Uomini e Donne.

GF Vip, Davide: "Ho tradito la mia ex con una famosa"/ Lo sfogo di Chiara Rabbi...

Una volta appreso il mittente del particolare pensiero social, Davide Donadei non ha accennato la minima reazione. Anzi, così come per tutto il resto della puntata del GF Vip salvo che per il momento della nomination, il siciliano ha preferito rispondere con il silenzio accennando un timido sorriso beffardo. In realtà, pare che l’ex tronista non avesse ben compreso il messaggio della sua ex fidanzata Chiara Rabbi; infatti, quando parlando con Nikita Pelizon e Antonella il tutto gli risulta più chiaro, la reazione è ben diversa. “E’ incredibile lo sai, se ne vada a fanc***!” – ha esclamato Davide Donadei – per poi alzarsi in maniera piuttosto stizzita. E’ chiaro che la circostanza avrà sviluppi nelle prossime ore e il tema potrebbe potenzialmente essere trattato nella puntata di giovedì.











© RIPRODUZIONE RISERVATA