GF Vip, Davide Donadei “pensavo di essere uno dei più forti”/ L’ironia del web

GF Vip, Davide Donadei: “Pensavo di essere uno dei più forti…“

Oriana Marzoli è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 2022. A meno di un mese dalla fine del reality, il verdetto di ieri sera è stato importantissimo ai fini del gioco e ha portato la concorrente venezuelana ad esplodere di gioia. Il verdetto è stato appreso in studio dove, oltre a lei, anche Antonella Fiordelisi e Davide Donadei sono rimasti in bilico fino all’ultimo. Una volta che tutti hanno appreso che il televoto non era per l’eliminazione ma per l’elezione del primo finalista, la sorpresa in Casa è stata tanta.

Anche lo stesso Davide si è detto stupito e pensava di essere uno dei preferiti in studio, come confidato ad alcuni coinquilini nel post-puntata: “Da quello che ho sentito nel pubblico e in studio vi dico: ‘Come fate a dire chi è il più forte e chi è il più debole?’. Io pensavo di essere uno dei tre più forti là, in studio“. Edoardo Donnamaria gli chiede: “In che senso pensavi?“. E l’ex tronista di Uomini e donne rivela di aver avuto una percezione positiva in studio, grazie anche alle urla e ai cori del pubblico: “Là le percezioni erano super positive, cori che fanno il tuo nome…“.

Davide Donadei, l’ironia del web: “Ha preso l’1% e si sentiva fortissimo“

La convinzione di Davide Donadei, tuttavia, si è scontrata con un’amara realtà. Il suo ritorno in Casa non era frutto di un’eliminazione scampata, come tutti pensavano, ma era la mancata opportunità di sbarcare alla finale del Grande Fratello Vip 2022. Finale che invece è stata conquistata, per prima, da Oriana Marzoli. L’ex tronista, parlando con i coinquilini, ha confessato di aver pensato, anche solo per pochi istanti, di essere il preferito del pubblico: “Non dico che sono tra i primi 4, ma…“.

Le confidenze di Davide nel post-puntata non sono affatto passate inosservate e il video è presto circolato sul web, scatenando l’ironia degli utenti: “Mi piscio, lui è realmente convinto di essere forte“. E ancora: “Momento più alto della serata: Davide che ha preso l’1% e si sentiva fortissimo quando è andato in studio sto ancora ridendo“. Il primo pass per la finale è stato staccato da Oriana Marzoli, ma per Donadei e tutti gli altri Vipponi vi saranno numerose altre puntate in cui conquistarsi un ambito posto nella finalissima del prossimo 3 aprile.

Davide: “Io pensavo di essere uno dei più forti di là”.

Edoardo: “Di là dove?”.

Davide: “In studio”.

Edoardo: “In che senso pensavi di essere…”.

