GF Vip: Davide fuori dai giochi, Antonella preferita/ Chi sarà il prossimo eliminato?

GF Vip, Davide Donadei eliminato con il 4%: i probabili motivi

Al Grande Fratello Vip 2022 il cerchio si stringe e, in vista della finalissima del 3 aprile, sono sempre meno i concorrenti destinati a proseguire la propria avventura nel reality. Nella puntata andata in onda ieri sera abbiamo assistito all’eliminazione di Davide Donadei, che ha dovuto definitivamente abbandonare la Casa. Analizzando le percentuali delle preferenze del pubblico, apprendiamo che solo il 4% ha voluto salvare l’ex tronista di Uomini e donne: un risultato deludente rispetto agli altri 6 Vipponi che erano al televoto e che si sono salvati.

Probabilmente il pubblico non ha apprezzato determinati comportamenti del coinquilino nella Casa. O, forse, è lui stesso a non essersi espresso al massimo delle sue potenzialità, pur essendo stato protagonista di un dolcissimo momento quando ieri, in puntata, ha ricevuto una lettera dalla madre. Donadei ha battagliato sino all’ultimo soprattutto con Milena Miconi, che ha ottenuto il 7% delle preferenze: la showgirl può così proseguire la sua avventura. Questi due risultati sono però indicativi: sia Davide che Milena, infatti, sono tra i concorrenti entrati da meno tempo nella Casa, rispetto agli altri veterani. La poca conoscenza che abbiamo avuto di loro può aver inficiato sull’esito del televoto?

GF Vip, Antonella domina le preferenze. Chi sarà il prossimo eliminato?

Ma c’è un altro risultato degno di considerazione, ossia i piani alti di questa graduatoria. L’ultimo televoto del Grande Fratello Vip 2022, infatti, è stato dominato da due grandi protagoniste di questa edizione: Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. La prima ha ottenuto addirittura il 31%, risultando la preferita dal pubblico, mentre la seconda ha conquistato un buon 25%. Cifre a tratti eclatanti dal momento che, unendo le loro percentuali, si supera addirittura il 50%, considerando soprattutto che al televoto c’erano ben 7 concorrenti.

Antonella, frutto anche della storia d’amore con Edoardo Donnamaria (ieri squalificato dal gioco), resta una delle favorite, così come Nikita. Il pubblico, inoltre, potrebbe averle premiate anche per l’alleanza tutta al femminile mostrata nelle ultime settimane. Chi invece ha conquistato buoni ma non ottimi risultati sono Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Luca Onestini. Il trittico di “Spartani” ha ottenuto rispettivamente il 12%, l’11% e il 10%. Intanto un nuovo televoto è alle porte: chi verrà eliminato tra Andrea, Giaele, Daniele e Nikita nella puntata di lunedì sera?











