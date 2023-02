GF Vip, Davide: “Ho tradito la mia ex con una famosa”/ Lo sfogo di Chiara Rabbi…

Grande Fratello Vip 2022, Davide Donadei confessa di aver tradito Chiara Rabbi: “Sono stato con una famosa…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, uno degli ultimi arrivati, Davide Donadei, si è lasciato scappare un gossip decisamente scottante… Ebbene si, il giovane pugliese, chiacchierando con Antonella Fiordelisi, avrebbe dichiarato di aver tradito la sua storica ex, conosciuta a Uomini e Donne, Chiara Rabbi. I due proprio quest’estate si sono lasciati, stando alle parole di lui, a causa della gelosia eccessiva e totalmente immotivata di lei. Stando però alle ultime dichiarazione di lui, la gelosia di Chiara era tutto fuorché immotivata…

Davide infatti, ha confessato ad Antonella, di aver tradito la Rabbi: “Io sono stato con una famosa”, ha affermato. Il giovane non ha ovviamente dichiarato l’identità della donna ma ha solo svelato che questa vive a Casoria, in provincia di Napoli. I web è andato su tutte le furie e sono nate le prime teorie sull’identità della misteriosa donna, i più hanno pensato a Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne che ha sempre avuto un debole per il ragazzo. I due inoltre si sono più volte scritti su Instagram e hanno anche cenato insieme la scorsa estate, scatenando l’ira di Chiara Rabbi. A smentire il tutto è stata però proprio Chiara che si è lasciata andare a un lungo sfogo Instagram…

Chiara Rabbi non ci sta e commenta così la rivelazione di Davide al Grande Fratello Vip 2022: “Mi ha tradito con una mia amica…”

Chiara Rabbi si è così lasciata andare a un lungo sfogo Instagram a seguito della rivelazione choc di Davide Donadei al Grande Fratello Vip 7: “Buongiorno, sapete che, se posso, evito sempre. Non so perché, questa mattina mi sono svegliata leggendo, e non vi dico cazzate, duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando e non è questa tizia, è un’altra, l’ennesima. Mi fa rabbia, a oggi, questa mattina questa piccola parentesi perché fondamentalmente è la stessa persona, non mi viene da dire donna, la stessa femmina che si proclamava anche addirittura mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi scriveva e mi propose addirittura di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Che poi, sta poraccia, di famoso c’aveva giusta la conoscenza con me”, ha esordito.

Chiara ha poi continuato: “Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a sputtanarsi, continua a calcare la mano… Che poi, la cosa curiosa, è che ufficialmente esce fuori solo adesso che non ha dinamiche. Quindi, se vuole, a questo punto la dinamica gliela do io portandovi una lista infinita. Avrei semplicemente evitato di dirlo, anche perché è abbastanza palese semplicemente per rispetto a quello che c’è stato tra di noi. Veramente, o lui lo sta iniziando a fare apposta perché è disperato, o è proprio…Mi subirò l’ennesima giornata piena di video interessanti, grazie, perché lo percepisco il vostro sostegno”. Ora rimane solo una cosa da scoprire: chi è l’ex amante segreta di Davide Donadei?













