GF Vip, donna prova a irrompere nella Casa/ “Volevo andare a prendere Ciacci e…”

Donna tenta di entrare al GF Vip: “Volevo andare a prendere Ciacci”

Sicuramente questa edizione del Grande Fratello Vip 2022 è partita subito a bomba con litigi, tematiche delicate e un ritiro anticipato che sta creando il caos. Fuori dalla porta rossa di Cinecittà crescono i malcontenti legati al ritiro di Marco Bellavia ma, soprattutto, a come sia stato trattato dai concorrenti del reality show.

Tanto il clamore della vicenda, che una donna ha cercato di fare irruzione al GF Vip per protestare contro alcuni concorrenti, in particolare Giovanni Ciacci: “Scusate amici. Amici sto qui a Via Genova, la Caserma del centro. Sto aspettando il mio avvocato. Sono bravi qui. Mi hanno portato pure la cena. Li sto facendo pisciare sotto dal ridere. Ma io me la combatto. Mi hanno trovato davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della va**a e gonfia il resto.” La donna ha anche accusato i concorrenti di bullismo verso Marco Bellavia, ma poi è stata portata in Questura e allontanata dalla Casa.

Indiscrezioni sui motivi del ritiro di Marco Bellavia dal GF Vip

Marco Bellavia si è ritirato da Grande Fratello Vip 2022, a mandare una nota ufficiale è lo stesso reality show: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

I motivi per cui il conduttore si è ritirato sono stati raccontati da indiscrezioni riportate da FanPage: “Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma, la situazione di Marco Bellavia si sarebbe rivelata “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma”. Nel corso della settimana il concorrente abbia avuto circostanze scompensi di varia natura, che hanno determinato una situazione ingestibile con il passare dei giorni, facendo emergere una chiara “incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip”. A fronte di questi ripetuti fenomeni, la decisione di abbandonare il programma.“

