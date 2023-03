GF Vip, Donnamaria accusa Nikita “euforia finta”/ “Certi atteggiamenti provocatori…”

GF Vip, Edoardo Donnamaria contro Nikita Pelizon: “Euforia finta“

In questi giorni Edoardo Donnamaria è indubbiamente uno dei concorrenti più chiacchierati (e discussi) di questo Grande Fratello Vip 2022. L’avvicinamento a Nicole Murgia, poi eliminata al televoto, la crisi con Antonella Fiordelisi che ne è scaturita e le successive sfuriate nella coppia l’hanno reso uno dei grandi protagonisti di questa delicata fase del reality, sempre più indirizzato verso la finalissima del 3 aprile. Nelle ultime ore, in particolare, il volto di Forum si è scagliato contro Nikita Pelizon sfogandosi con alcuni coinquilini, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality.

Secondo lui, la ragazza ha degli eccessi di euforia che la renderebbero antipatica e falsa agli occhi del pubblico: “L’euforia immotivata è una roba che mi dà proprio fastidio, è euforia finta. Può succedere qualsiasi cosa, anche la peggiore, lei avrà dei momenti di euforia finta“. Inoltre, a suo giudizio, tali esternazioni della ragazza passerebbero spesso inosservate agli occhi del pubblico durante le discussioni in diretta e la confusione che ne consegue: “Quando dici atteggiamenti provocatori di certe persone, certe volte uno non li vede perché è un dettaglio nella mischia, che uno da casa non se ne accorge“.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più in crisi

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria contro Nikita Pelizon è indice di una tensione non indifferente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Ancor più dopo la crisi con Antonella Fiordelisi (che sta portando ad una vera e propria rottura nella coppia) che è una grande amica proprio di Nikita. Questa alleanza tutta al femminile è stata spesso al centro delle attenzioni nelle dinamiche della Casa, con Donnamaria che ora attacca duramente colei che più volte negli ultimi mesi ha preso le difese di Antonella.

I “Donnalisi”, al momento, sono in rotta di collisione. Le sfuriate della coppia nelle ultime ore hanno portato a un drastico ridimensionamento del loro sentimento, sempre più minato da litigi, incomprensioni e toni eccessivi. In molti hanno palesato scetticismo sulla coppia e sulla durata del loro amore anche fuori dalla Casa, come Andrea Maestrelli, che ritiene come il loro amore non esista affatto se continuano ogni giorno ad affossarsi a vicenda.

