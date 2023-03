GF Vip: Donnamaria spinge Antonella, poi la frase choc/ “Non vedi l’ora che ti tocco”

Al Grane Fratello Vip 7 Edoardo Donnamaria ci casca di nuovo, frase inopportuna verso Antonella Fiordelisi…

Ebbene si, Edoardo Donnamaria ci è cascato di nuovo e, per l’ennesima volta, si è lasciato andare a una frase decisamente di cattivo gusto verso la sua fidanzata, o forse ex, Antonella Fiordelisi. Dopo averle dato della put*na, dopo averle fatto avance sessuali decisamente di cattivo gusto, anche questa volta Edoardo ha fatto uno dei suoi scivoloni ma non solo, questa volta, ci ha messo ahimè anche le mani… Il Web lo ha subito notato e ha messo alla gogna il ragazzo chiedendone a gran voce la squalifica.

La relazione al Grande Fratello Vip 7, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è più burrascosa che mai, i telespettatori faticano a stare dietro ai due e non si capisce neppure se siano tornati insieme o meno. Un attimo si riavvicinano, l’attimo dopo litigano… Proprio in occasione dell’ennesimo tentativo di approccio verso Antonella, Edoardo Donnamaria si sarebbe lasciato andare a un gesto e una frase alquanto discutibili che hanno a dir poc indignato il Web. Cosa è successo?

Grande Fratello Vip 7, il gesto choc di Edoardo Donnamaria che spinge Antonella Fiordelisi: “Non vedi l’ora che ti tocco…”

È così che, per l’ennesima volta, Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a una frase sconveniente nei confronti di colei che dovrebbe amare, Antonella Fiordelisi e, per l’aggiunta, questa volta ha usato anche le mani… Ma andiamo con ordine, cosa è successo? Antonella stava entrando nel confessionale del Grande Fratello Vip 7 quando viene bloccata da Donnamaria che, spintonandola afferma: “Non vedi l’ora che ti tocco un po”. Antonella replica: “Quando esco da qui mi vedi solo su Instagram”. Ancora Edoardo: “Sai quante altre ne vedo, però”.

I telespettatori e il Web sono decisamente stufi di questo atteggiamento di Edoardo giudicato dai più manesco e volgare: “Ma ancora non lo buttano fuori? Se facesse così a mia figlia, sarei entrata da un pezzo! Per quanto io non stimi Antonella, non è modo di comportarsi con un donna”, si legge. Che dire? Il Web vuole che vengano presi provvedimenti a riguardo ma risulta difficile credere che il beniamino di Alfonso venga punito. Ecco il video dell’accaduto:

