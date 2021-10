GF Vip e la gaffe “celebrolesi”/ Campoccio, atleta paralimpico:”Io cerebroleso che vince medaglie, voi?”

Prima della settima Puntata del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno assistito ad un episodio poco piacevole avvenuto nei loro confronti. Durante la mattinata di lunedì 4 ottobre infatti, mentre Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti chiacchieravano in giardino si è sentita una voce dire: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”. Una frase che, chiaramente, sarebbe dovuta rimanere privata all’interno della regia. I concorrenti visibilmente scossi si sono guardati stupiti e Nicola Pisu ha voluto essere sicuro di quanto appena ascoltato chiedendo ai suoi compagni: “Ma ha detto cerebrolesi?”.

Davide Silvestri ha consigliato ai suoi compagni “Facciamo finta di niente, stiamo a sentire” e infatti, dopo qualche secondo hanno potuto ascoltare la stessa voce di donna dire: “Ca**i loro” a questo punto Miriana Trevisan, scossa ha deciso di avvisare la regia sull’accaduto dicendo: “Si sente tutto!!” così la regia, dopo la magra figura, ha spento i microfoni collegati con la casa. Durante la puntata di ieri sera, poi, non sono arrivate alcun tipo di scuse nei confronti dei concorrenti.

Gaffe della regia, l’alteta paralimpico Giuseppe Campoccio sbotta

Nelle varie edizioni del Grande Fratello Vip non è la prima volta che i concorrenti ascoltano alcune conversazioni della regia, anche se durante gli scorsi anni questa si è resa conto subito di avere i microfoni aperti con la casa chiudendo immediatamente ogni collegamento.

L’evento ha scatenato le risate dei social network in cui alcuni utenti hanno commentato: “Ma non è che fosse Katia in confessionale?”.

La frase della regia del Grande Fratello Vip ha anche scatenato proteste da parte del pubblico che ha trovato l’episodio inaccettabile, anche l’alteta paralimpico Giuseppe Campoccio ha commentato: “Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma”. L’atleta ha scritto una lettera provocatoria indirizzata ad Alfonso Signorini in cui afferma: “Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare? Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone”.

