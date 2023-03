GF Vip, è rivoluzione/ Niente calze trasparenti e tatuaggi in vista, Vip scioccati

GF Vip, cambiano le regole per i look dei concorrenti: cos’è successo

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 hanno vissuto ore alquanto frenetiche in attesa della nuova puntata di questa sera. In Casa, infatti, i Vipponi sarebbero stati messi al corrente di alcuni improvvisi cambiamenti nelle regole e nella disciplina: i tatuaggi non devono essere visibili in diretta, niente maglie scollate e orecchini troppo appariscenti. La produzione avrebbe infatti imposto loro un cambio di registro, soprattutto nel look, dopo il severo rimprovero di Alfonso Signorini della scorsa puntata.

Il conduttore ha infatti ripreso i concorrenti per gli atteggiamenti mostrati nelle ultime puntate, fatti di toni accesi, arroganza e volgarità. L’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha alzato la voce sui recenti contenuti proposti dal programma, al punto da bloccare la replica di una puntata su La5 e cancellare da Mediaset Infinity la puntata dello scorso giovedì. Ora, però, sono in arrivo rigidissimi limiti anche nel look e nel modo di porsi. Sui social è esplosa la polemica e, tra il sorpreso e l’indignato, in molti si sono espressi sulla questione condividendo anche video testimonianza.

GF Vip, niente tatuaggi, calze trasparenti e orecchini vistosi: sul web è protesta

Su Twitter è esplosa la protesta dei fan, che attaccano il Grande Fratello Vip 2022 per le stringenti regole imposte ai concorrenti. In un video si vede Micol Incorvaia chiacchierare con Antonella e altre concorrenti, mentre si preparavano per la puntata, rivelando loro che la produzione le avrebbe imposto di cambiare calze: “Io ho provato quel tipo di calze nere velate, stanno andando a comprarmi quelle coprenti“. Evidente lo stupore delle ragazze, che si sono rese che qualcosa sembra essere cambiato: “Ci sono delle regole che non c’erano prima“. E anche Nikita ipotizza: “Dev’essere successo qualcosa“.

In un altro video, poi, si vedono Luca Onestini e Andrea Maestrelli rivelare a Giaele De Donà cosa sarebbe stato loro imposto. In particolare Luca rivela, in riferimento al coinquilino: “A lui ha detto che deve coprire i tatuaggi, che non si devono vedere i tatuaggi. Io mi devo togliere l’orecchino, quello pendente, posso mettermi solo un brillantino“. Andrea conferma la tesi e aggiunge: “Mi hanno detto di non aprire la camicia e di mettere il trucco fino a qua“. Cos’è cambiato al Grande Fratello Vip 2022?

sono sconvolta.

ma sapete qual è il problema? che fanno sentire a disagio chi “subisce” questo, non è possibile che stanno comprando delle calze coprenti per i tatuaggi.

PERÒ TENERE IN STUDIO DEI BULLI, VA BENE. #gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/TAZzHaZhyI — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) March 9, 2023

Ma io spero che stessero solo perculando Giaele, perché se è vero è imbarazzante, cioè, Piersilvio, capassat?#gfvippic.twitter.com/4CgKb7yX6l — Paola. (@Iperborea_) March 9, 2023













