GF Vip, Edoardo affronta Antonella “la devi smettere!”/ “Allora ha ragione Sonia…”

GF Vip 2022, Edoardo Donnamaria affronta Antonella Fiordelisi: “La devi smettere“

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi è entrata in crisi dopo la puntata di ieri sera, in cui è stata attaccata da Sonia Bruganelli e ha troncato i rapporti con Micol Incorvaia. La ragazza è scoppiata in lacrime e si è sfogata con Edoardo Donnamaria, che l’ha invitata a non prendersela con lui per le parole di Micol: “Nel momento in cui rompe le pa*e a te, io non c’entro niente. La devi smettere, ogni puntata, di vedere una min*ata e prendertela con me. Allora che vuol dire quando mi dici: ‘Dobbiamo essere forti, uniti?’. Allora che vuol dire?“.

Donnamaria si sfoga, vedendo in lei spesso poca disponibilità a fare un passo in avanti per lui: “Solo quando sono io che devo fare un passo in più vale? O vale pure nei tuoi confronti? Allora ha ragione Sonia, che dice che io sono sempre lì disponibile e tu no“. “Io ho un carattere diverso dal tuo” la risposta della gieffina. Ma Edoardo la mette alle strette: “No Antonella, devi crescere su questa cosa. Capisco che possa darti fastidio, e mi dispiace, ma non puoi prendertela con me, perché io non ho fatto niente“.

Antonella Fiordelisi in crisi: “Nessuno mi crede, vedono sempre il marcio in me“

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 è entrato in crisi soprattutto per la presenza di Micol Incorvaia nella Casa. Lo sfogo di Antonella prosegue, tra le lacrime, sentendosi giudicata e accusata da tutti: “Nessuno mi crede, vedono sempre il marcio in me. E qua sono tutte delle arpie e sono sempre gelose di tutto. Pure nella vita reale è così“. Edoardo cerca di risollevarla: “Allora dimostraglielo a queste persone che sbagliano, e che riesci a fare un passo in avanti verso di me“.

L’intenzione di Antonella è ora quella di troncare ogni rapporto con Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022: “Io sono troppo emotiva. Quando sento determinate cose, rimango schifata dalla gente che hai frequentato. Ero partita carina con lei, adesso con me ha chiuso. Deve essere la ragazza invisibile da questo momento in poi. Sono abbastanza forte, ma non voglio più avere niente a che fare con lei, perché si è dimostrata una persona cattiva, invidiosa e gelosa“.

