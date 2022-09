GF Vip, Edoardo Donnamaria confessa “sono fluido”/ E con Alberto De Pisis i fan già sognano…

Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria confessa: “Sono fluido“

Edoardo Donnamaria si lascia andare ad un’importante confessione al Grande Fratello Vip 2022, e i fan del programma sui social sono già in tilt. Il concorrente, volto noto di Forum, avrebbe infatti confessato di essere “fluido”, facendo così coming out e sbilanciandosi in maniera decisa sulla sua sfera privata. Come riporta Biccy, infatti, la confessione sarebbe arrivata qualche giorno fa durante una chiacchierata in stanza con Alberto De Pisis, al momento assente dal reality poiché in quarantena.

In camera da letto Edoardo avrebbe scherzato un po’ con il coinquilino, stuzzicandolo e mettendogli i piedi addosso. E, proprio durante quel momento, avrebbe rivelato la sua fluidità. Sull’orientamento sessuale del giovane ragazzo era intervenuta anche una sua coinquilina, Elenoire Ferruzzi: secondo l’icona trans, infatti, Donnamaria sarebbe bisessuale ma non l’avrebbe ancora rivelato. Indipendentemente da ciò che sente o prova, il feeling del concorrente con Alberto è ormai evidente e anche su Twitter in molti “shippano” la giovane coppia di Cinecittà.

Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sempre più vicini: i fan sognano

Su Twitter sono in molti a vedere in Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis qualcosa in più di una semplice amicizia: al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe nascere una nuova coppia? Numerosissimi utenti sono in attesa del rientro in gioco di Alberto, previsto per la puntata di giovedì sera, e del suo ricongiungimento con il volto di Forum: “fortunatamente domani torna alberto così con edoardo possono sfamarci di interazioni dopo 4 giorni di mancanza“.

C’è anche chi sostiene che Edoardo abbia patito la mancanza di Alberto: “ad edoardo questi giorni senza alberto non hanno fatto male, DI PIÙ“. I due giovani ragazzi, in sostanza, stanno facendo davvero sognare gli affezionati telespettatori del Grande Fratello Vip 2022. Sguardi, intime chiacchierate e questa assenza di Alberto che, a dire di molti, Edoardo avrebbe patito. In attesa di scoprire nei prossimi giorni come si evolveranno i rapporti tra i due giovani concorrenti, i fan sembrano già sognare per la “ship” più inattesa di questa edizione.

edoardo: io sono più “fluid”; come se non l’avessimo capito 🤨

#gfvip — asietta (@lushottie) September 24, 2022

fortunatamente domani torna alberto così con edoardo possono sfamarci di interazioni dopo 4 giorni di mancanza😭 #GFvip — JERUTTISUPREMACY🛐 (@gfvip5____) September 28, 2022

ad edoardo questi giorni senza alberto non hanno fatto male, DI PIÙ #gfvip — a; -1 (@_blackndwhite) September 28, 2022

Alberto e Edoardo comunque il mio gay radar è vostro #gfvip pic.twitter.com/WsC5D7VDLt — MUTO (@LoveTrashTV_) September 24, 2022













