GF Vip: Edoardo Donnamaria e Nicole si sono baciati?/ La rivelazione in un video

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: l’amicizia al GF Vip divide l’opinione del web

Nicole Murgia continua a far discutere al GF Vip con la sua verve e i modi di fare mai banali. Pur non essendo entrata dagli albori dell’attuale edizione del programma, la giovane attrice è riuscita a ritagliarsi uno spazio di una certa rilevanza innescando dinamiche piuttosto influenti nella Casa più chiacchierata d’Italia. Negli ultimi giorni, il suo nome è accostato con una certa insistenza ad Edoardo Donnamaria, impegnato in un rapporto piuttosto burrascoso con Antonella Fiordelisi.

Daniele Dal Moro, sfogo dopo lite con Donnamaria/ "Gli interessa solo Antonella"

L’improvvisa vicinanza tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia ha destato non poche reazioni sul web; tra commenti contrastanti e clip ambigue, la relazione tra i due potrebbe essere motivo di discussione nella prossima puntata del GF Vip. Nello specifico, nelle ultime ore sono diversi i video oggetto di discussione in rete con protagonisti proprio l’attrice e il volto di Forum. Particolarmente discussa è una presunta confessione di Nicole Murgia che, in uno spezzone della diretta, sembrerebbe alludere ad un tentativo di bacio da parte di un vippone.

Donnamaria punge Daniele Dal Moro: "Dopo Attilio è il più rosicone del GF Vip"/ Scoppia la lite!

Nicole Murgia e il retroscena sul bacio al GF Vip: riferimento ad Edoardo Donnamaria?

Buona parte dei commenti hanno sottolineato quanto la clip in questione potrebbe essere riferita ad Antonino Spinalbese, in occasione del compleanno di Nicole Murgia. Quest’ultima, parlando con Milena Miconi, sembra mimare il tentativo di bacio da parte di qualcuno ma il dialogo poco comprensibile non mette in evidenza alcun nome in particolare. Chiaramente, la clip è bastata per generare un terremoto sui social, infiammato in particolare da chi sostiene che il soggetto in questione sia proprio Edoardo Donnamaria.

Nicole Murgia, insulti social per l'avvicinamento a Donnamaria/ "Che tro*a di donna"

La poca chiarezza del video che vede Nicole Murgia mimare il bacio a Milena Miconi lascia poco spazio ad interpretazioni; solo la diretta interessata può sapere chi sia stato il fautore di quel gesto. Considerata la risonanza social del rapporto “anomalo” tra l’attrice ed Edoardo Donnamaria, è molto probabile che la verità possa essere svelata nel corso della prossima puntata del GF Vip. I malumori tra il volto di forum e Antonella Fiordelisi non sembrano diminuire e una questione così scottante non può non essere menzionata nel merito del rapporto tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA