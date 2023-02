GF Vip, Edoardo Donnamaria: frase choc ad Antonella/ “Quando vuoi i piselli chiamami”

Grande Fratello Vip 7 Edoardo Donnamaria ci casca di nuovo: l’ennesimo scivolone contro Antonella Fiordelisi…

Durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria si è lasciato più volte andare a delle uscite decisamente infelici. Dopo aver dato della put*ana ad Antonella Fiordelisi, dopo aver dato della bollita alla Bruganelli, ancora una volta ha avuto uno dei suoi leggendari scivoloni. Questa volta però era in buona fede. Tutto è nato dopo che l’influencer ha messo un punto alla loro relazione…

“Lo sappiamo entrambi che non possiamo stare più insieme, io non voglio tornare con te, di questo sono sicura, mi fai stare male e voglio pensare a me, non sei ciò che immaginavo”, ha comunicato Antonella ad Edoardo che, in risposta, l’ha provocata: “Comportati da single allora, facci vedere davvero come sei fatta. Il prossimo ragazzo che avrai non trattarlo da schiavo”. Nonostante la fine della storia però, dopo qualche ora, Edoardo ha tentato di riappacificarsi ad Antonella e, proprio in questa occasione, ha pronunciato una frase scioccante giudicata dal Web, sessista, maschilista e squallida.

Grande Fratello Vip 7 Edoardo Donnamaria alla gogna per la frase sessista che indigna il web: “Quando vuoi i piselli chiamami…”

Edoardo Donnamaria, dopo la decisione di Antonella Fiordelisi di chiudere con lui la relazione nata tra le mura del Grande Fratello Vip 7, ha ritentato l’approccio con l’influencer tentando di convincerla a riallacciare i rapporti ma, nel farlo, ha dato vita a un siparietto a dir poco osceno. Dopo dei vani tentativi di ritorno di fiamma, con intento provocatorio Antonella ha chiesto a Edoardo di smettere d’infastidirla e andarsene sostenendo di non voler più alcun tipo di rapporto con lui. Ecco allora che Edoardo si è alzato di scatto e ha pronunciato l’infelice frase…

“Quando vuoi i piselli chiamami”. Antonella risponde a tono: “Non li voglio, tranquillo, si vive bene anche senza”. Che dire? Il Web è andato su tutte le furie, la frase maschilista e sessista non è affatto piaciuta al web: “Mi chiedo come chi dice di essere fan di Antonella la possa volere insieme a uno come Donnamaria che è di una volgarità e di una rozzezza allucinante”, si legge. O ancora: “Che squallido. E questo sarebbe un uomo?? Ominicchio fallito e ridicolo”.

