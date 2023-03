GF Vip: Edoardo Donnamaria innamorato di Nicole Murgia?/ Nuovi sospetti e retroscena: parla Antonella

Edoardo Donnamaria e l’affetto per Nicole Murgia: l’accusa di Antonella Fiordelisi

La casa del GF Vip in ogni sua edizione pullula di argomenti scottanti e di presunti flirt che aleggiano senza mai avere una chiara spiegazione. Nel corso dell’attuale edizione qualcosa di simile è toccato ad Edoardo Donnamaria, tra i protagonisti indiscussi della Casa più chiacchierata d’Italia. Il volto di Forum ha avuto quasi per tutto lo scorrere dell’edizione una relazione piuttosto turbolenta con Antonella Fiordelisi che nell’ultima puntata sembra aver trovato una fine per nulla gloriosa. In particolare, la pietra tombale sulla relazione tra i due sarebbe stata messa dalle accuse di interesse nei confronti di un’altra concorrente, Nicole Murgia.

Edoardo Donnamaria, nel bel mezzo dell’ultima puntata, ha infatti deciso di rivelare alla sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, di aver toccato il sen* a Nicole Murgia. L’attrice nel corso della medesima diretta ha dovuto abbandonare la Casa del GF Vip per via del televoto ma prima c’è stato largo spazio per far luce sulla vicenda. Per Antonella Fiordelisi il quadro è chiaro: Edoardo Donnamaria proverebbe un reale interesse nei confronti dell’attrice, come dimostrato dalla particolare vicinanza e carnalità tra i due.

Edoardo Donnamaria spiega l’aneddoto su Nicole Murgia: “Si parlava di chirurgia e…”

La questione è stata trattata con le pinze anche da Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip: sono stati interrogati sulle reciproche sensazioni sia Nicole Murgia che Edoardo Donnamaria, entrambi però concordi nel dichiarare unicamente una sentita amicizia. Il pomo della discordia con Antonella Fiordelisi sarebbe la pseudo palpata nei confronti di Nicole Murgia ma che l’ex volto di Forum ha spiegato il tutto in maniera poco fraintendibile. A suo dire, si sarebbe affrontato all’interno dell’ormai celebre van il tema della chirurgia plastica: dunque, per pura curiosità il giovane avrebbe tastato con un dito la protesi di Nicole Murgia.

Partendo dalla spiegazione di Edoardo Donnamaria, entrambi hanno dunque chiarito come in quel gesto tanto chiacchierato non vi fosse nulla di malizioso e che il tutto era stato decontestualizzato ad hoc da Antonella Fiordelisi. Non a caso, proprio quest’ultima si è sentita dire di essere in trepidante attesa di un pretesto per scatenare un putiferio fuori luogo, sempre per strizzare l’occhio alle telecamere e uscire favorita dal supporto del pubblico. In ogni caso, buona parte dell’opinione degli appassionati del GF Vip sembra assecondare la buona fede di Edoardo Donnamaria; c’è però chi non esclude una possibile attrazione fisica tra i due al di là dell’amicizia.











